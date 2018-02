La Ghoutta orientale:"En Syrie, le droit international ne s'applique pas"

En Syrie, c’est un véritable massacre qui se déroule dans la province de la Ghoutta orientale. Le régime s’acharne sur cette enclave rebelle située près de Damas, la capitale.

Les frappes orchestrées par les aviations russes et syriennes ont fait 250 morts et 1200 blessés rien que sur ces dernières 48 heures.

Nasser al-Hariri, responsable de l’opposition syrienne aux négociations de paix à Genève, était à Bruxelles hier pour rencontrer Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne. Il en a profité pour brandir des photos et dire:



"Voyez, ce sont des enfants qui ont été tués hier dans le fief de la Ghoutta orientale à cause des bombardements du régime syrien, des milices iraniennes et de l’aviation russe. On les accuse d’être des terroristes, mais ce ne sont que des enfants qui n’ont même pas cinq ans. Ce qui se passe à la Ghoutta est un crime de guerre. Le droit international condamne ce genre de pratiques, mais en Syrie, le droit international ne s’applique pas."