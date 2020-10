En Syrie, des récoltes d'oliviers prometteuses anéanties par les incendies

Souheil Dib attendait avec impatience la cueillette des olives dans son champ à Tartous, dans l'ouest syrien, mais les feux de forêt ont ravagé ces derniers jours des pans entiers de la Syrie, ne lui laissant que des branches carbonisées.

Inspectant ses arbres hérités de son père et aujourd'hui réduits en cendres, M. Dib, 61 ans, guette la moindre branche encore vivante, mais toutes se fracassent entre ses mains.

"J'avais une centaine d'arbres", soupire-t-il. "Je n'ai jamais vu un incendie pareil de mon vivant."

Des dizaines de feux de forêt se sont déclarés vendredi à l'aube dans les provinces côtières de Tartous et Lattaquié (ouest) ainsi qu'à Homs (centre), détruisant plus de 9.000 hectares de terres agricoles, de forêts, de vergers et d'oliviers, selon le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha).

Trois personnes sont décédées à Lattaquié, selon le ministère de la Santé, tandis que 25.000 personnes ont été déplacées dans les trois provinces, d'après l'Ocha.

Les autorités ont annoncé dimanche avoir totalement maitrisé les feux. Lundi, des trainées de fumée grise se dégagent encore d'un manteau de cendres couvrant les zones sinistrées à Tartous et Lattaquié, et les montagnes environnantes sont devenues d'immenses surfaces carbonisées.

"Véritable catastrophe"

Crise économique oblige, Souheil Dib misait particulièrement cette année sur la récolte qui devait débuter afin d'assurer ses besoins en huile et en olives. "Nous comptions beaucoup sur cette saison pour compenser nos pertes successives (...). Les olives étaient mûres et grosses, s'il n'y avait pas eu ces incendies, nous serions aujourd'hui en train de nous préparer pour les récolter", regrette celui qui a passé sa vie à prendre soin de ses arbres. Selon l'Ocha, les incendies ont impacté jusqu'à 140.000 personnes en détruisant et en endommageant, entre autres, maisons et terres agricoles.

A Machta al-Hélou dans la région de Tartous, "les incendies ont causé beaucoup de dégâts" et "les terres mettront des années à se rétablir", estime le maire Joseph Eid. Dans sa ville, plus de 65 agriculteurs ont été affectés par les feux.

C'est le cas d'Ali Issa. Assis sur un rocher, le dos appuyé contre un arbre calciné, il déplore ses pertes même si beaucoup de ses récoltes ont survécu aux incendies. "Nous avons enduré des conditions très difficiles pendant la guerre", souffle-t-il. "Mais les incendies sont d'une ampleur différente. Nous sommes confrontés à une véritable catastrophe." "Nous ne replanterons pas pour pouvoir en manger, mais pour que nos enfants" en profitent, affirme-t-il, déterminé.

Malgré plus de neuf années de guerre ayant décimé l'économie syrienne, le pays avait continué à produire de grandes quantités d'huile d'olive, l'une de ses principales exportations.

Le ministère de l'Agriculture avait prévu en août une récolte de 850.000 tonnes d'olives cette saison, contre 665.000 l'année dernière. Les incendies à travers la Syrie n'ont pas seulement dévasté des terres agricoles, ils ont également touché des habitations et certaines zones industrielles. Les feux de forêt ont été massivement diffusés sur les réseaux sociaux, le hashtag "La Syrie brûle" ayant largement circulé, accompagné d'images et de vidéos montrant les dégâts.

Des incendies se sont également déclenchés ces derniers jours au Liban et en Israël, voisins de la Syrie. Ils ont tous été maitrisés, mais ils ont entraîné en Israël l'évacuation de milliers de personnes selon les autorités.