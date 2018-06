En Russie, les "SDF olympiques" de Sotchi auront bientôt définitivement perdu leur combat

Andreï MArtynov: "Je suis un SDF olympique" - © RTBF

"Nous n’avons pas le choix, tout l’argent que nous avions nous l’avions mis de côté pour le terrain et la maison, impossible d’acheter quelque chose d’autre. Maintenant, on n’a plus rien…. Nous sommes de petites gens, moi je suis chauffeur, ma femme est retraitée, on ne gagne pas beaucoup. Un prêt est un risque que l’on ne peut pas se permettre à notre âge. Nous sommes des SDF olympiques."

>> À lire aussi : Première halte pour les Diables rouges: Sotchi, la vitrine russe (carte)

Avec une dignité qui force le respect, Andreï nous ouvre la porte de cette toute petite chambre dans laquelle il survit avec sa femme depuis 7 ans. Comme d'autres, ils ont été relogés là par l'administration de la mairie de Sotchi après la destruction de leur maison.

Le bâtiment de cet ancien sanatorium n'est plus de première fraîcheur. Dans leur toute petite chambre, ils ont tenté d'entasser les quelques biens qui leur restent. Des bouteilles d'eau, un lit, une table, un petit four. Sur le petit balcon, quelques fleurs que sa femme a sauvé de leur ancien jardin.

Une vie à la limite du supportable ; ils essayent d'être le moins souvent possible dans ce petit espace surchargé.

La situation a encore empiré depuis 2 ans