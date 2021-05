En RDC, Félix Tshisekedi veut renégocier les contrats miniers : "A lui de nous montrer qu'il veut changer les choses au bénéfice des Congolais"

De fait, l’exploitation des immenses ressources minières en RDC - or, étain, tungstène, tantale, cuivre, cobalt - que ce soit dans l’ex-Katanga, à l’Est du pays ou au Kasaï, est censée contribuer grandement au budget de l’état. Mais dans les faits, cette richesse des sols ne profite pas à la population. Comment expliquer ce paradoxe ? Réviser les contrats miniers aidera-t-il à améliorer la vie des congolais ? Et de quels contrats pourrait-il s’agir ?

"Je suis fatigué de voir des étrangers venir ici avec des poches vides et repartir milliardaires, alors que nous, nous restons pauvres", a lancé le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lors d’un meeting à Kolwezi, acclamé par des milliers d'habitants, dans l’ex-Katanga, l’actuelle province de Lualaba. Une région qui abrite d’immenses richesses minières : cuivre, cobalt, uranium et radium. La RDC détient 80 % des réserves mondiales de cobalt. Une matière première indispensable notamment pour la fabrication des batteries électriques. Un marché qui n’est pas prêt à faiblir avec les appels à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

"Dans la foulée", explique encore Elisabeth Caesens, "Joseph Kabila, au pouvoir dès 2001, ouvre la porte aux institutions financières internationales, le FMI et la Banque mondiale, qui conseillent à la RDC de libéraliser le secteur des mines. Dès 2002, un nouveau code minier est ainsi adopté. Un code qui fixe les règles sociales, fiscales et environnementales pour toutes les sociétés minières, et qui est très avantageux pour les investisseurs, puisqu’il prévoit un régime fiscal très attractif".

Dans son discours à Kolwezi, Félix Tshisekedi n’en a nommé aucune et n’a désigné aucun contrat en particulier. "Pour comprendre l’origine des contrats, il faut remonter à la fin des années 90, début 2000", explique Elisabeth Caesens, directrice de l’ONG Resource Matters. "A la fin des années 90, lorsque la Gécamines - la société étatique phare du secteur cuivre-cobalt - s’est effondrée, et que le pays était en guerre, Laurent-Désiré Kabila a vendu des actifs miniers des entreprises étatiques dont ceux de la Gécamines, pour attirer des ressources financières. Mais dans ce contexte de fragilité, les nouveaux contrats n’étaient pas à l’avantage de la RDC".

Une soixantaine d’entreprises étrangères exploitent les gisements dans le pays, dont la société suisse Glencore ou les chinoises Sicomin et Tenke Fungurume Mining (TFM). Il s’agit d’exploitations industrielles. La plupart ont signé des contrats avec les sociétés minières étatiques congolaises, et il convient ici de les distinguer des exploitations artisanales qui sont confrontées à d’autres problématiques.

Des contrats miniers intégrant des recettes supplémentaires au bénéfice de la Gécamines

"La Gécamines a donc traduit ses anciennes concessions en nouveaux permis", explique encore Elisabeth Caesens. "Les nouveaux investisseurs, plutôt que d’aller trouver un nouveau titre au cadastre minier - ceux qui étaient disponibles – sont allés négocier ces permis auprès de la Gécamines. C’est dans ce contexte que des contrats miniers ont été négociés, intégrant des recettes supplémentaires, notamment des royalties, au bénéfice de la Gécamines".

Ce code minier a ensuite été révisé en 2018 en faveur de la RDC, après de longues négociations entre les différentes parties et la société civile. Il prévoit une plus grande ‘mainmise’ de l’État congolais et une hausse de la fiscalité. Notamment, les redevances minières pour les minerais stratégiques tel que le cobalt et le coltan sont passées de 2 à 10%. "Ce qui nous intéresse en particulier dans ce nouveau code minier", souligne Elisabeth Caesens, "c’est que ces redevances sont réparties entre Kinshasa et les différents niveaux de pouvoir, provinces, villes, communes etc. Et c’est là que se situe la frustration des congolais. Des recettes sont générées, mais ils n’en voient pas les effets".

Comment expliquer les si mauvaises retombées des recettes fiscales minières ?

Cette année, selon les estimations financières, les recettes fiscales minières devraient rapporter 1,4 milliard de dollars à la RDC, soit 31,8% des recettes de l’Etat. C’est moins qu’en 2018, où les recettes minières représentaient 37% des recettes de l’Etat, soit 1,6 milliards de dollars. Si les retombées ne sont pas à la hauteur, est-ce à cause du code minier, de mauvais contrats, d’une mauvaise ingérence, de la corruption ?

"Tout ça à la fois", analyse Elisabeth Caesens. "Mais d’abord, pour un pays qui fait 80 fois la Belgique, 1,4 ou 1,6 milliards de dollars ne représente pas grande chose !", relativise-t-elle. "Même si on taxait au maximum le secteur minier, on obtiendrait 10 à 12 milliards de recettes fiscales. Et même avec ce montant, on n’arriverait pas à développer la RDC. Il faudrait que ces recettes soient réinvesties dans des branches qui développent d’autres secteurs, capables d’élargir la base fiscale de la RDC".

"Le nouveau code minier n’est pas mauvais en soi", analyse encore Elisabeth Caesens. "Seulement, certains investisseurs ont adopté une série de manœuvres pour éviter de payer des impôts sur les bénéfices. On a toléré ces pratiques. Et lorsque des recettes sont effectivement générées, les fonds ne suivent pas toujours le chemin des réinvestissements au profit du développement de la RDC".