En pleine pandémie, les images d'une fête à bord d'un avion vers le Mexique scandalisent le Canada

C'est le scandale du moment au Canada: des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de jeunes passagers d'un avion regroupés sans masque et sans distanciation sociale en train de boire, vapoter, chanter et danser. Le couloir central de l'appareil est noir de monde, un passager tient un haut parleur du bout des bras. L'ambiance est festive, on n'en doute pas. Il faut dire que les passagers de ce vol sont en train de rejoindre Cancun (et ensuite Tulum), soit la destination phare pour faire la fête au Mexique. Sauf qu'en pleine cinquième vague de covid-19, ce "party" à 12 500 m d'altitude passe très mal au Canada. Résultat? Plusieurs compagnies aériennes ont refusé de transporter ces passagers et certains se retrouvent coincés au Mexique.

Que s'est-il passé? Une centaine de passagers ont embarqué sur ce vol entre Montréal et Cancun le 30 décembre dernier, soit par hasard le jour même de l'annonce d'un couvre-feu dès 22h dans toute la province du Québec. Il s'agissait en réalité d'un vol privé opéré par la compagnie Sunwing et regroupant des jeunes influenceurs. Ce voyage d'une semaine était organisé par un club privé montréalais.