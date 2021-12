En pleine crise sanitaire, le budget défense des pays européens a augmenté de 5% en 2020

Les dépenses de défense des 26 pays membres de l'Agence européenne de Défense (AED, les 27 membres de l'UE, moins le Danemark) se sont élevées en 2020 à 198 milliards d'euros, en hausse de 5% par rapport à l'année 2019, en pleine crise sanitaire causée par le coronavirus, a indiqué cette agence basée à Bruxelles dans un rapport publié lundi.

Ce montant correspond à 1,5% du Produit intérieur brut (PIB) des 26 États de l'AED - dont la plupart sont également membres de l'Otan. Dans ce cadre, les alliés, désormais au nombre de trente, se sont engagés à consacrer 2% de leur PIB aux dépenses de défense d'ici 2024.

Ce rapport annuel de l'AED sur les dépenses de défense, publié depuis 2006, est basé sur les données fournies par ses Etats membres. Il ne mentionne toutefois aucun pays individuellement.

Il constate que l'augmentation soutenue des dépenses globales - une inflexion qui remonte à 2014, après des décennies de "dividendes de la paix" - se reflète également dans les chiffres nationaux. En 2020, sur les 19 États membres qui ont augmenté leurs dépenses de défense, treize l'ont fait à hauteur de 5% ou plus et six de 10% ou plus. Sept des 26 pays ont par contre réduit ces dépenses - contre trois seulement en 2019 -, pour un montant cumulé de 1,42 milliards d'euros.