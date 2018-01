En plein "shutdown", le message du répondeur de la Maison Blanche prend une tournure politique

Vous voulez contacter directement la Maison Blanche ? C'est possible... même si rien ne dit qu'on vous passera directement Donald Trump ou même l'un de ses proches conseillers. Le site internet whitehouse.gov propose malgré tout un numéro pour joindre le président des Etats-Unis. Il s'agit du 202-456-1111.

Mais ce lundi vous n'obtiendrez même pas de réponse. L'Etat américain est en plein "shutdown", une situation qui ne s'était plus produite depuis 2013 sous l'administration de Barack Obama. Des centaines de milliers d'employés fédéraux n'ont pas pris leur poste ce lundi. Y compris à la Maison Blanche. Et que se passe-t-il quand on tente de joindre le siège du président des Etats-Unis ? On tombe sur un répondeur au ton très politique, comme le montre la vidéo ci-dessus.

"Merci d'avoir appelé la Maison Blanche, lance une voix de femme en anglais. Malheureusement nous ne pouvons pas répondre à votre appel aujourd'hui. Des membres démocrates du Congrès retiennent des fonds gouvernementaux en otage, y compris des fonds pour nos troupes et d'autres priorités en matière de sécurité nationale, à cause d'un débat sur l'immigration qui n'a rien à voir. A cause de cette obstruction, le gouvernement est en 'shutdown'."

En guise de conclusion, la voix redirige ceux qui souhaiteraient quand même se faire entendre vers le site internet de la Maison Blanche. Le numéro a-t-il été victime de son succès ? Ou l'administration Trump a-t-elle décidé de débrancher le répondeur ? En tout cas vers 15h (heure belge) la ligne sonnait "occupé"...

Initialement prévu dans la nuit, le vote du Sénat qui pourrait permettre de mettre fin au "shutdown" entré en vigueur samedi matin a été reporté à lundi midi (18h, heure belge).