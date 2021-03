En Palestine, les malades du coronavirus sont renvoyés chez eux, faute de places dans les hôpitaux

Les scènes d’hôpitaux débordés par l'afflux de patients atteints du Covid-19 que l’on a vues en Lombardie au printemps 2020 se reproduisent un an plus tard en Cisjordanie. Les hôpitaux y sont saturés, le personnel est débordé, les patients malades atteints par le coronavirus sont renvoyés chez eux, dans l’attente qu’un lit salvateur se libère. Parfois, il est trop tard.

"C’est ce qu’on voit aussi bien à Naplouse que dans d’autres gouvernorats de la Cisjordanie", témoigne Ely Sok, chef de mission de Médecins Sans Frontières dans les territoires palestiniens. "Faute de lits, faute de soignants, ils refusent des patients. Ils sont refoulés à l’entrée de l’hôpital. Ils doivent rentrer chez eux. Les malades peuvent appeler une hotline qui fait le suivi. Ils disent aux patients de rester chez eux et qu’ils les appelleront lorsqu’il y aura un lit libre…"

Infrastructure saturée

MSF soutient l’hôpital du Croissant rouge de Naplouse, la grande ville du nord de la Cisjordanie. Là comme ailleurs, l’infrastructure est saturée et tous les patients ne peuvent pas être pris en charge. "On essaie de soigner au plus urgent pour soulager les services et hospitaliser de nouveaux patients, explique Ely Sok. Ils essaient d’augmenter le nombre de lits, mais il faut alors plus de personnel soignant, et en Cisjordanie le personnel qualifié pour les soins intensifs manque cruellement."

Cette pénurie de soignants ne peut pas être comblée dans l’immédiat. "Le personnel international ne pourra jamais pallier le manque de personnel local. Ils font avec ce qu’ils ont, comme toujours", remarque le responsable de MSF. Les organisations internationales tentent d’au moins assurer les fournitures de matériel à usage unique qui font défaut, comme les masques.

Pas de vaccins pour les Palestiniens

Le seul espoir, ce serait de pouvoir vacciner rapidement la population palestinienne contre le coronavirus. Mais le contraste avec la situation avec Israël est saisissant. Israël a réussi à mener la campagne de vaccination contre le Covid-19 la plus rapide du monde : plus de 50% des Israéliens sont désormais protégés par une double injection. En revanche, la population palestinienne, qui vit sous occupation de l’armée israélienne, n’est, elle, vaccinée qu’à hauteur de 2%.

Plusieurs organisations ont souligné l’obligation faite à Israël de protéger la santé des Palestiniens. Amnesty International écrivait dès janvier : "Le gouvernement israélien doit cesser d’ignorer ses obligations internationales en tant que puissance occupante et prendre les mesures nécessaires pour que des vaccins contre le Covid-19 soient fournis de manière équitable et juste aux Palestiniens vivant sous occupation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza."

Des habitants juifs d’un côté d’une route reçoivent des vaccins, tandis que de l’autre côté de la route, des habitants palestiniens n’y ont pas droit

Les autorités israéliennes font valoir que les accords d’Oslo prévoient que l’Autorité palestinienne prend en charge la santé de sa propre population. "Les autorités palestiniennes ont aussi le devoir de protéger le droit à la santé des Palestiniens dans les zones qu’elles administrent", confirme Human Rights Watch, en ajoutant : "Ceci n’affecte pas les obligations juridiques incombant à Israël. Rien ne peut justifier l’actuelle situation dans certaines parties de la Cisjordanie, où des habitants juifs d’un côté d’une route reçoivent des vaccins, tandis que de l’autre côté de la route, des habitants palestiniens n’y ont pas droit."

"Nous partageons cet avis d’une obligation légale" qui revient à Israël, commente le chef de projet de MSF. "Mais nous préférons parler en termes de santé publique : comment améliorer la couverture vaccinale dans l’intérêt de tous ?"

Assurer l’immunité collective

"Nous leur demandons de travailler ensemble, parce que c’est le même territoire, poursuit Ely Sok. Les déplacements de Palestiniens compromettent l’immunité collective, qui est l’objectif du gouvernement israélien. C’est dans l’intérêt d’Israël de couvrir l’entièreté du pays en vaccinant les Palestiniens. Ils en sont conscients, parce qu’ils ont vacciné 100.000 travailleurs palestiniens qui entrent en Israël. Ils savent que ça a un impact sur leur immunité. On demande qu’ils aillent plus loin et qu’ils travaillent pour vacciner le plus de Palestiniens possible, soit en faisant une donation, soit en vendant les doses à l’autorité palestinienne."

L’Autorité palestinienne a reçu quelque 60.000 doses grâce au dispositif Covax des Nations Unies, et plusieurs autres livraisons ponctuelles. Israël a fait un don symbolique de quelques milliers de doses. Mais tout cela est largement insuffisant pour assurer la protection vaccinale d’une population de 4,5 millions de Palestiniens.

La bande de Gaza voit venir sa deuxième vague

La bande Gaza, largement coupée du monde, a vu arriver la pandémie avec un temps de retard. Mais aujourd’hui, une deuxième vague menace à son tour. "Il y a une frontière ouverte avec l’Egypte, rappelle Ely Sok. Tous les Gazaouis qui en reviennent sont potentiellement porteurs du virus ou d’un variant. Ils ne sont pas à l’abri et ils le savent. Ils se préparent à une deuxième vague, on la voit arriver. Le nombre de cas augmente significativement. Et à Gaza, il y a encore moins de moyens médicaux disponibles, y compris en personnel. La situation y est plus alarmante en raison du blocage imposé par les Israéliens."

Dans un premier temps, une meilleure sensibilisation des habitants et une campagne de vaccination pourraient améliorer la situation : "Il faudrait renforcer le message de respect des gestes barrière auprès de la population. Dans un environnement comme Gaza, avec une densité de population énorme, c’est compliqué, mais chacun doit faire un effort, sinon ils devront appliquer un confinement total. Et personne ne veut ça", souligne Ely Sok.

Le variant britannique augmente la menace

Les trois quarts des nouveaux cas détectés en Cisjordanie sont désormais atteints par le variant britannique de la maladie, et la situation doit être semblable à Gaza. "Ça se propage plus vite, remarque le responsable humanitaire. Ce variant est plus fort, il atteint les plus jeunes. Comme les gens ne sont pas vaccinés, ça touche une plus grande partie de la population. On espère que la vaccination pourra au moins protéger les personnes à risque, les plus de 60 ans, les patients avec un facteur de comorbidité, le personnel soignant… Ce sont eux qui risquent le plus avec ce variant."

La combinaison des faiblesses propres aux territoires palestiniens laisse penser qu’une catastrophe sanitaire pourrait s’y produire. "C’est assez alarmant, vu le nombre de cas qui vient dans les hôpitaux, confirme Ely Sok. La catastrophe n’est pas encore là, mais on ne veut pas atteindre ce niveau-là. C’est pour ça qu’on alerte maintenant. Il n’est pas trop tard."