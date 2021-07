En Moldavie, des législatives pour desserrer l’emprise de Moscou

Divisés sur l’orientation que doit prendre leur pays, les Moldaves élisent leurs députés ce dimanche à l’occasion de législatives anticipées convoquées par la nouvelle présidente pro-européenne Maia Sandu, désireuse de renforcer sa position face aux pro-russes.

Elue fin 2020 pour succéder à Igor Dodon, vu comme le protégé de Moscou, la nouvelle cheffe de l’Etat a promis d’enrayer la corruption endémique de ce petit pays coincé entre l’Ukraine et la Roumanie, secoué depuis son indépendance de l’URSS en 1991 par des crises politiques à répétition.

6 mois de bras de fer politique

Cette ex-économiste de la Banque mondiale, âgée de 48 ans, avait toutefois les mains liées par le Parlement, contrôlé par le parti d’Igor Dodon. Depuis plus de six mois, impossible donc pour elle de former son gouvernement ou de mettre en œuvre sa politique.

A l’issue d’un long bras de fer avec les députés, Maia Sandu a réussi en avril à dissoudre l’assemblée et convoquer des législatives. Son objectif : "Nous débarrasser au plus vite de ce parlement corrompu" et "ramener le pays à un état normal", a-t-elle asséné.

Elle n’a peut-être pas encore fait beaucoup, mais nous savons qu’elle est honnête et intègre

Un mot d’ordre qui a touché la corde sensible de beaucoup de compatriotes, fatigués des crises et des scandales de corruption.

"Elle n’a peut-être pas encore fait beaucoup, mais nous savons qu’elle est honnête et intègre", assure à l’AFP Elena Ranga, une professeure de roumain de 43 ans. "Nous n’avons enfin plus honte de notre président".

Pour Maia Sandu, une victoire de son parti Action et solidarité (PAS, centre-droit) est cruciale ce dimanche.

"Maia Sandu a besoin d’une majorité" pour "réaliser les réformes promises en matière de lutte contre la corruption et d’intégration européenne", explique Sergiy Gerasymchuk, expert en politique moldave au centre d’analyse "Prisme ukrainien", à Kiev.

Selon les derniers sondages, PAS est crédité de 35% à 37% des intentions de vote, contre 21% à 25% pour ses rivaux du Bloc électoral des communistes et socialistes (BECS), alliance eurosceptique et russophile menée par Dodon et un autre ex-président, Vladimir Voronine.

Les votes déterminants de la diaspora

Et ces chiffres tiennent compte uniquement des Moldaves vivant dans le pays. Or, la diaspora représente plus d’un tiers des électeurs et sa préférence a largement été à Maia Sandu durant la présidentielle. Elle pourrait lui rapporter encore dix à 15 points de plus dimanche, estiment des experts.

"Elle est devenue un symbole de changements", souligne le politologue Alexei Tulbure. "En Moldavie, où la corruption n’est plus un crime mais un mode de vie, les gens espèrent qu’après 30 ans de dégradation, le pays commencera enfin à avancer dans la bonne direction".

Tous ne partagent pas cet enthousiasme. "Elle promettait beaucoup mais a peu fait", rétorque Alexandre Volodine, un retraité de 72 ans qui votera pour le BECS.

Si le parti de Maia Sandu échoue à obtenir la majorité absolue, elle pourrait former une coalition avec le bloc de l’homme d’affaires populiste Renato Usatii, bien parti pour entrer au Parlement.

Un coup dur pour Moscou ?

Pour de nombreux analystes, le vote de dimanche devrait dans tous les cas être un coup dur pour Moscou, désireux de garder Chisinau dans sa sphère d’influence.

"La majorité parlementaire sera pro-européenne et l’influence russe faiblira", prédit M. Gerasymchuk.

Petite ex-république soviétique de 3,5 millions d’habitants, la Moldavie oscille selon les élections entre les partisans d’un rapprochement avec Moscou et les soutiens d’une intégration européenne.

Sa victoire aux législatives risquerait de "transformer la Moldavie en marionnette de l’Occident contre la Russie", a prévenu récemment M. Dodon.

Maia Sandu a déjà irrité le Kremlin en disant vouloir voir partir la garnison russe basée en Transdniestrie, un territoire séparatiste qui échappe au contrôle moldave depuis près de 30 ans. A la place, elle souhaiterait des observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Vingt partis et deux blocs électoraux en lice se disputent les 101 sièges de l’assemblée moldave, élue pour quatre ans.

Pour être élus, ils doivent franchir un seuil fixé respectivement à 5% et 7%. Une inconnue est la participation, les dernières législatives en 2019 ayant connu le plus faible taux de participation depuis l’indépendance.