En Italie, la guerre des vaccins débutera avec la rentrée scolaire

En cause, une décision du nouveau gouvernement qui modifie la loi sur l'obligation vaccinale voulue par le précédent exécutif.

Le débat entre " pro vax " et " no vax " fait rage dans un pays où certaines régions sont tombées en dessous des couvertures vaccinales jugées suffisante par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé.

En 2017, face à une couverture vaccinale en chute libre dans toute la péninsule, le gouvernement de centre gauche avait opté pour une loi sans appel: dix vaccins devenaient ainsi obligatoires pour pouvoir fréquenter l'école et la crèche. Mais un an plus tard, le nouveau gouvernement populiste revient sur la décision, une circulaire ministérielle permet aux parents d'auto-certifier la vaccination de leurs enfants, et ce papier ne sera demandé qu'en 2019, le temps de changer la loi, en vaccination flexible,

La rentrée scolaire s'annonce compliquée

En clair, l'obligation n'interviendra qu'en cas d'épidémie dans les régions ou la couverture est vraiment trop basse. Les directeurs d'école ne sont pas d'accord, et les parents des enfants " immuno-déprimés " sont montés au créneau, la rentrée scolaire s'annonce donc compliquée.

Satisfaites, les associations No-Vax estiment que la liberté de vaccination est la première règle d'un état démocratique. Le professeur Burioni un virologue engagé a quant à lui estimé que l'obligation vaccinale flexible est comme attaché sa ceinture après un accident. La ministre, médecin de formation confirme son idée pour respecter la promesse du mouvement 5 étoiles à ses électeurs. Mais enceinte, elle admet qu'elle fera vacciner son bébé