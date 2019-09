En Italie, l'ex-chef du gouvernement Matteo Renzi quitte le Parti démocrate

Italie : un nouveau gouvernement autour de Giuseppe Conte - JT 13h - 29/08/2019 Epilogue en vue dans la crise politique en Italie. Ce jeudi matin, le Premier Ministre sortant, Giuseppe Conte, a été reçu au Palais présidentiel à Rome. Le voici mandaté pour former un nouveau gouvernement. Exit l'extrême-droite de Salvini qui a lui-même sabordé l'exécutif. Le Mouvement 5 Etoiles et le parti démocrate ont un accord pour former une équipe gouvernementale autour deGiuseppe conte.