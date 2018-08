En Irak, la radio One FM fait bouger les ondes

Dénoncer la violence, l'extrémisme, et cultiver les esprits : la ligne éditoriale de la radio One FM est claire. La station, basée à Mossoul est née en juillet 2017, six mois après la reprise de la ville irakienne des mains des terroristes de l'Etat islamique. Les chants religieux ont été remplacés par des flash info et des musiques, des programmes bannis par Daesh.

"Notre objectif est de sensibiliser à l’éducation et d’envoyer un message aux habitants de la ville." explique Yasser Al Qaissi, chargé de communication. "La station a été fondée par un groupe de jeunes indépendants qui travaillent dans les médias, ils ne sont affiliés à aucune formation politique ou un quelconque financement externe." précise t-il.

Aux commandes de sa propre émission à 16 ans

Pour faire bouger les ondes, One FM peut compter sur Nour Al-Ta’i, devenue présentatrice radio après un concours organisé par la chaîne. Nour Al-Ta’i a su convaincre le jury et les auditeurs.

À 16 ans, elle anime sa propre émission, dans laquelle elle chronique ses réflexions sur la société. La jeune femme est aveugle, et "veu[t] faire passer un message grâce à [s]on travail" : "les personnes qui ont des besoins spéciaux peuvent aussi contribuer à aider la communauté et réaliser leurs rêves." Elle conclut : "La radio est un monde complètement différent, pas besoin de voir pour l’écouter".