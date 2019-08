En Indonésie, c'est cinq bouteilles en plastique contre un ticket de bus

L’Indonésie s’est fixé pour objectif de réduire de 70% la pollution de déchets plastique d’ici 2025. Pour y arriver, l’archipel a accéléré le recyclage et a également mis en place une solution plutôt originale : un troc du plastique contre des tickets de bus.

Dans la gare routière très fréquentée de Surabaya, une petite dizaine de personnes fait la file avec à leurs bras, des sacs remplis de bouteilles en plastique vides. Nurhayati, une comptable de 44 ans, prend le bus une fois par semaine avec son garçon de trois ans. Elle obtient auprès d’un contrôleur son ticket de bus hebdomadaire, contre cinq bouteilles en plastique. "Aujourd’hui, au bureau, à la maison, les gens essaient de ramasser ses déchets en plastique, au lieu de simplement les jeter, explique la mère de famille. Donc, disons que si nous partons le week-end si nous avons de l’eau, alors nous n’oublions plus de la garder parce que nous pouvons l’échanger contre un trajet en bus."

Comme Nurhayati, 16.000 personnes bénéficient chaque semaine d’un transport gratuit dans cette ville de trois millions d’habitants, en échange de quelques grammes de plastique. "Les Indonésiens utilisent beaucoup de bouteilles en plastique, alors qu’elles sont très difficiles à éliminer, regrette Dini Yunita, une passagère rencontrée dans un bus. Donc ce programme pourrait être une très bonne solution au problème de la pollution plastique en Indonésie."

Huit millions de tonnes déversées par an

Selon une étude publiée en 2016, huit millions de tonnes de plastiques sont déversées dans les océans du monde chaque année. L’équivalent d’un camion à ordure chaque minute, qui stagne ensuite dans l’eau et cause la mort de la faune et de la flore marine. L’archipel indonésien est en première ligne pour constater ce désastre écologique. "Surabaya aujourd’hui est propre, il y a moins de déchets dans les rues, s’enthousiasme Edo Juniato, un contrôleur de billets de bus. Ce programme peut donc aussi sensibiliser les enfants pour qu’ils comprennent que de tels déchets ne doivent pas être jetés."

Un programme qui pourrait faire des émules.