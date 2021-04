En Inde, un variant "double mutant" suspecté de relancer l’épidémie de covid-19 à un rythme inquiétant

Depuis mi-mars, le nombre de contaminations et de décès covid-19 suit une inquiétante croissance exponentielle en Inde : plus de 200.000 cas quotidiens ont été rapportés depuis plusieurs jours dans le pays au 1.393 milliard d’habitants. Face à cette reprise de l’épidémie, les yeux des scientifiques sont braqués sur un variant particulier : le B.1.617, logiquement appelé variant indien. Il présente une double mutation qui fait craindre à certains experts qu’il pourrait présenter de plus grandes capacités de transmission et une plus grande résistance aux vaccins.

Evolution de l’épidémie de coronavirus dans les six pays les plus peuplés au monde : Nombre de contaminations par million d’habitants

Comment les variants se déploient ?

L’apparition de nombreux variants est une évolution logique dans l’épidémie : le SARS-CoV-2 est un virus à ARN, qui sont des véritables machines à évoluer. La machinerie qui leur sert à recopier leur ARN, en vue de se démultiplier, commet pas mal d’erreurs, créant ces fameuses mutations. Si la plupart seront anodines, certaines seront mortelles, et quelques-unes se révéleront être des avantages évolutifs, qui permettront au virus d’être plus performant : plus contagieux par exemple. Plus un variant sera performant par rapport à d’autres, plus il deviendra majoritaire dans les contaminations. C’est par exemple ce qu’il s’est passé pour le variant britannique, qui est devenu le principal variant dans de nombreux pays européens, dont la Belgique (on estime qu’il représente actuellement 86% des infections). La communauté scientifique, qui suit de très près l’évolution génomique du SARS-CoV-2, classe les variants selon leur capacité à se développer dans une population : Un "Variant of Interest" (VoI) est un variant nouvellement identifié, qui semble former des foyers épidémiologiques, mais dont on ne connaît pas encore les capacités de contaminations, ou l’agressivité.

Un "Variant of Concern" (VoC) est un variant dont il a été prouvé scientifiquement qu’il est plus contagieux ou cause des cas plus sévères

Un "Variant of High Consequence" entraîne des cas plus graves, un plus grand nombre d’hospitalisations, et présente des résistances face aux traitements, aux vaccins.

Le "double mutant"

2 images Prévalence (proportion des cas) géographique du variant indien, depuis le début de sa découverte, fin décembre. Cela ne représente donc pas sa prévalence actuelle, qui est proche des 50%, globalement. C’est une estimation plus ou moins précise de la préva © Julia L. Mullen, Ginger Tsueng, Alaa Abdel Latif, Manar Alkuzweny, Marco Cano, Emily Haag, Jerry Zhou, Mark Zeller, Nate Matteson, Kristian G. Andersen, Chunlei Wu, Andrew I. Su, Karthik Gangavarapu, Laura D. Hughes, and the Center for Viral Systems Biolo