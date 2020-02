En Inde, des ultranationalistes hindous font la chasse aux musulmans

Les pires émeutes intercommunautaires depuis 30 ans

Dans la rue, on ne compte plus les carcasses de voitures brûlées, les débris et les pierres. Un peu plus loin, on voit l’entrée d’une mosquée qui a complètement brûlé. Aujourd’hui la situation semble plus calme mais ces dernières heures, c’était le chaos. Les pires affrontements entre les communautés hindoues et musulmanes depuis 1984. Le bilan est lourd : 33 morts et plus de 200 blessés. Une centaine des personnes a été interpellée par la police. Lors de multiples incidents, des groupes armés hindous s’en sont pris à des lieux et à des personnes identifiés comme musulmans, au cri du slogan religieux "Jai Shri Ram" ("Loué soit le dieu Ram"). Un commissaire de police se promène aujourd’hui dans la rue principale du quartier. Il est accompagné de nombreuses forces de sécurité, casques sur la tête, gilet par balles, et qui s’adressent aux habitants. " S’il vous plaît, rentrer chez vous et faites votre travail. Ceux qui veulent sortir, faites-le. Ne vous rassemblez pas là. Il y a aussi beaucoup de journalistes autour de lui, le gouvernement dot montrer qu’il fait quelque chose pour ramener le calme et la sécurité. " On explique aux gens qu’ils ne doivent pas avoir peur, qu’ils ne doivent pas se sentir en insécurité. La police est là, elle s’occupe d’eux. Nous sommes dans les rues, et nous expliquons pourquoi il ne faut pas avoir peur. "