En Espagne, la justice une nouvelle fois très clémente pour les 5 auteurs d'un viol sur une jeune fille de 14 ans.

Un tribunal de Barcelone a estimé aujourd’hui que vu l’état inconscient d’une victime, dû à l’absorption de drogues et d’alcool, les accusés n’avaient pas fait usage de violence ou d’intimidation et que donc l’accusation d’agression sexuelle-équivalente au viol en Espagne- ne devait pas être retenue contre eux. Résultat, les 5 hommes accusés ont été condamnés à des peines de 10 à 12 ans de prison, au lieu de 15 à 20 ans si l’agression sexuelle avait été retenue.

Retour sur les faits

En octobre 2016, dans une ville au nord de Barcelone, une jeune fille de 14 ans a été abusée par plusieurs hommes lors d’une fête dans une usine abandonnée. Mais selon le Code pénal espagnol, l’usage de violence ou d’intimidation doit être prouvé pour condamner quelqu’un pour viol. Or dans ce cas-ci, la jeune femme étant inconsciente à cause de l’absorption de drogues et d’alcool, les hommes présents n’ont pas dû la contrainte selon la justice espagnole, ils échappent ainsi à une peine plus stricte. Deux d’entre eux ont été acquittés. Des réactions outrées n’ont pas tardé. María Angeles Jaime de Pablo, présidente de Themis, une association de juristes féminines a déclaré "Une fois pour toutes la réforme de la loi doit être menée pour que l’élément important dans les comportements soit l’absence de consentement des femmes."