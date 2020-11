En Croatie, l’ex-Premier ministre, déjà en prison est de nouveau condamné pour corruption

L’ex-Premier ministre croate Ivo Sanader a été condamné vendredi à huit ans de prison pour détournement de plusieurs millions d’euros, un énième verdict visant l’ancien dirigeant qui purge déjà une peine de prison pour pots-de-vin.

Chef d’un gouvernement conservateur de 2003 à 2009, Ivo Sanader, 67 ans, a conduit l’ex-république yougoslave vers l’Otan et l’Union européenne, mais est devenu aussi un symbole de la corruption dans le pays.

Il a été reconnu coupable dans ce procès d’avoir pompé des fonds des entreprises publiques par l’intermédiaire d’une agence de marketing.

Procurer des fonds considérables pour Sanader

"L’objectif de l’association de malfaiteurs a été de procurer des fonds considérables pour Sanader lui-même (et) pour le financement de l’Union démocratique croate (HDZ)", la formation qu’il dirigeait, a déclaré la juge Irena Kvaternik.

L’ex-dirigeant a été inculpé d’avoir ordonné aux directeurs de plusieurs compagnies d’État de conclure des contrats avec l’agence de marketing Fimi Media et de payer des services fictifs, détournant ainsi près de dix millions d’euros.

Actuellement au pouvoir, le HDZ a été condamné à rembourser à l’Etat près de 2 millions d’euros. La formation a aussitôt réfuté la "responsabilité collective" et annoncé qu’elle allait faire appel.

M. Sanader devra, lui, rembourser un peu plus de 2 millions d’euros, en cas de confirmation du verdict en appel.

Deux autres anciens responsables du parti, chargés de ses finances, ont été condamnés respectivement à deux ans et dix mois et à seize mois de prison. Tout comme Ivo Sanader, ils ont plaidé non coupable.

Déjà condamné à plus de six ans de prison

Il s’agit d’un nouveau procès dans ce dossier. Dans le premier, M. Sanader avait été condamné à 9 ans de prison, un verdict cassé par la Cour suprême.

M. Sanader n’a pas assisté à l’énoncé du verdict car il se trouve en réhabilitation après avoir subi une opération.

Visé par plusieurs autres affaires, il purge depuis avril 2019 une peine de six ans de prison pour avoir touché un pot-de-vin de 2,3 millions d’euros dans un dossier d’achat du mobilier par un ministère.

Par ailleurs, il a été condamné en décembre 2019 à six ans de prison en première instance d’un procès renouvelé aussi, pour avoir perçu des pots-de-vin lors de l’achat en 2009 des parts dans la compagnie croate INA par le groupe pétrolier et gazier hongrois MOL. Le patron de MOL, Zsolt Hernadi, a été condamné par contumace à deux ans de prison dans cette affaire.