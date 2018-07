En Côte d'Ivoire, la honte des jeunes migrants rentrés au pays

Pendant trois ans, Daloa, troisième ville ivoirienne, a été la plaque tournante de l’émigration clandestine en Afrique de l’Ouest. Mais certains migrants n’ont pas supporté la solitude, la violence ou les galères. De retour au pays, ils sont rejetés par leurs proches.

Lassina fait défiler les selfies sur son smartphone : devant la Tour Eiffel, portant des vêtements flambant neufs… Des clichés postés pendant son année à Paris, entretenant le mythe de l’eldorado européen. Pourtant, après six mois de "campo" en Libye, la traversée de la Méditerranée, des séjours en Suisse et en Allemagne, l’homme de 32 ans ne gagnait que 322 euros par mois en se "tapant les petits boulots ; ce n’était pas vraiment suffisant".

Après deux ans loin de Daloa, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, où étaient restés sa femme et ses enfants, Lassina se rend compte qu’il ne pourra "pas les faire venir".

"Chaque matin, j’appelais ma femme, elle pleurait", raconte-t-il les larmes aux yeux. Il décide de rentrer pour son "amour de jeunesse", mais de nouvelles galères commencent.

"Ils me disaient que j’étais maudit"

Lassina reste deux semaines à Abidjan, la capitale économique : "Je me suis caché, j’avais honte, je ne touchais pas à mon téléphone". À Daloa, seul l’accueil de sa petite famille est au rendez-vous.

"Mes amis et ma famille me disaient que j’étais maudit, bon à rien", se souvient-il. Il tente de tenir bon en faisant "un peu de commerce", malgré l’environnement hostile : "Aujourd’hui, je peux dire que je suis seul… mais je n’écoute pas les 'on dit', moi j’ai fait mon choix et je ne le regrette pas".

"Il n’y a pas de boulot, pas d’usine, rien", se désole-t-il.

Ici, un jeune sur deux est parti entre 2014 et 2017, estime Tiziana Meretto. La responsable de Cevi, ONG italienne qui lutte contre l’émigration clandestine, le constate : "Ce sont surtout les mères qui poussent à prendre la route" pour soutenir la famille, et les jeunes sont encouragés par les "illusions" véhiculées sur les réseaux sociaux.

Mais partir demande tant d’argent que certains doivent faire demi-tour en Libye. "Les passeurs réclamaient 600.000 francs CFA (environ 900 euros, ndlr) pour aller en Italie", se remémore Mohammed, 32 ans, mais "les Touaregs ont pointé une kalash sur moi et ont pris tout mon argent, alors je n’ai pas pu traverser". De retour à Daloa, il se plaint de n’avoir "rien à faire" et d’être rejeté par ses frères, qui "n’ont pas compris" son retour.