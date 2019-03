En Côte d'Ivoire, Esther, une mécanicienne engagée, lance un garage de femmes

Au fond d’un petit garage en plein air de Yopougon, une commune populaire d’Abidjan, Esther Lohoun s’enfonce dans un fauteuil de voiture posé au sol. Presque un petit salon pour manger ou se reposer. L’activité est au point mort depuis quelque temps. Pas de client, pas de rémunération, mais la mécanicienne enfile tous les jours son bleu de travail et sa casquette.

Cette motivation n’est pas venue tout de suite. « C’est ma mère qui voulait devenir mécanicienne, elle m’en parlait tout le temps, alors après mon bac, j’ai cherché un apprentissage dans un garage pour me débarrasser d’elle », se souvient la jeune femme de 37 ans. L’histoire la fait toujours rire : « Je faisais semblant d’aimer la mécanique, mais tous les jours, je me cachais dans les voitures pour dormir. On me cherchait, on demandait 'Où est Esther ?', puis à 17 heures, je rentrais chez moi ».

« Ça a démarré, j’ai commencé à danser »

Jusqu’au jour où son patron la met au défi de réparer seule une voiture. Elle parvient à diagnostiquer le problème et change la batterie. « Quand ça a démarré, j’ai commencé à danser, j’en ai parlé à tous les clients et ma mère était trop contente », sourit Esther. Un premier succès qui lui fait « aimer le métier un peu, un peu [petit à petit] ». Cela fait maintenant 19 ans qu’elle exerce.

Il lui faut cependant du courage pour affronter moqueries et dénigrements dans un milieu confisqué par les hommes. Du collègue qui plaisante sur sa « supériorité » sur les femmes en raison de sa force physique, à un employeur au Mali qui refuse sa candidature sous prétexte que « les femmes, on les marie, elles font les enfants et ça s’arrête là ». L’un de ses ex-patrons a même hésité à embaucher une deuxième femme dans son garage de peur qu’elles ne fassent que bavarder au lieu de travailler.

Sans parler des clientes « méchantes » qui s’interrogent : « Depuis quand une femme sait-elle faire de la mécanique ? ». Esther ne se laisse pas démonter et réussit même à puiser son courage dans ces remarques dégradantes : « Automatiquement, je me dis qu’il faut réussir, je me donne à fond dans le travail ! ».