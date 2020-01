En Colombie, un sentiment d'insécurité pousse 107 FARC à quitter leur zone de réinsertion

Cent-sept ex-guérilleros des Farc et leurs familles ont abandonné leur zone de réinsertion sociale et économique, suite à des menaces et aux assassinats de 12 anciens rebelles, a dénoncé ce vendredi le parti issu de l’accord de paix de 2016.

"Il a été décidé que 62 (ex-guérilleros) et 45 proches, dont des enfants mineurs, quitteraient le territoire vers un lieu où nous pouvons mener notre réinsertion à bien […] en paix", a déclaré Jesus Arenas, représentant du parti Force alternative révolutionnaire commune (Farc) à Medellin (nord-ouest).

La violence contre les anciens rebelles, qui ont déposé les armes après l’accord de paix de novembre 2016, affecte particulièrement l’Espace territorial de réinsertion (ETCR) d’Ituango, dans le département d’Antioquia dont Medellin est le chef-lieu.

Douze ex-combattants de l’ancienne guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) y ont été assassinés et plusieurs autres reçoivent constamment des "menaces précises", a ajouté le porte-parole du parti.

Au cours des derniers mois, 60 anciens rebelles ont gagné Medellin, où ils vivent dans des "conditions très précaires", et avec le dernier "déplacement" il reste à peine 20 personnes dans l’ETCR d’Ituango.

Des groupes armés d’origine paramilitaire et des dissidents des Farc, qui ont rejeté l’accord de paix, sont présents dans cette région, corridor stratégique pour le transport de la cocaïne, et les autorités leur attribuent la responsabilité des violences contre les ex-guérilleros.

A la recherche d’un nouvel ancrage

Le représentant des FARC a précisé que l’organisation cherchait de "nouvelles terres dans d’autres municipalités" pour installer d’ici deux mois ceux qui ont abandonné la zone.

"Si nous n’avons pas de lieu dans ce laps de temps, nous devrons emmener les gens dans un refuge humanitaire, une église, une école", a-t-il averti.

L’année 2019 a été la plus mortelle pour les ex-rebelles des Farc avec, selon l’ONU, 77 d'entre eux assassinés, soit 173 depuis la signature de l’accord de paix, qui a permis le désarmement de 13.000 combattants et militants civils.

Selon le bureau du Haut conseiller gouvernemental pour la paix, Emilio Archila, 2946 ex-guérilleros se trouvent dans les 24 ETCR du pays, les autres menant leur réinsertion de manière individuelle.