En Colombie, des objets pour rappeler l'infamie des enlèvements

Une poupée de chiffon, une statuette, un journal intime : un musée virtuel expose les objets qui ont accompagné les victimes des enlèvements par les guérillas en Colombie et les ont aidé à surmonter leur traumatisme.

Entre 1958 et 2018, quelque 37.000 personnes ont été illégalement détenues en Colombie. Plus des deux tiers de ces séquestrations sont attribuées aux différentes guérillas qui utilisaient ces rapts à des fins politiques et pour percevoir des rançons.

L'exposition permanente intitulée "Signes de vie et de liberté" (señalesdevidaylibertad.com) rassemble majoritairement des photographies, des vêtements et des bijoux.

C'est une poupée de chiffon verte. Elle a accompagné le commandant de police Guillermo Solorzano lors de ses près de quatre années de détention (2007-2011) dans la jungle aux mains des FARC. Il l'avait baptisée "Rodolfito".

"C'est un personnage que j'ai fabriqué là-bas et qui m'a permis de me sentir vivant, accompagné", raconte-t-il à l'AFP. "Cela m'a permis de sortir de cette profonde dépression dans laquelle je me trouvais".

La Juridiction spéciale pour la paix (JEP), issue de l'accord de paix et chargée de prononcer des sentences, a recensé 21.396 victimes d'enlèvement par les FARC.

Guillermo Solorzano était un de ces otages "échangeables" avec des guérilleros emprisonnés en Colombie ou aux Etats-Unis.

Les anciens commandants des FARC ont récemment reconnu leur responsabilité et demandé pardon devant la JEP pour ces dizaines de milliers d'enlèvements.

En 2000, alors que le conflit avec les FARC faisait rage, la police enregistrait une moyenne de 10 rapts quotidiens. En 2019, 88 enlèvements ont encore été enregistrés.