En Bosnie-Herzégovine, des victimes liées au génocide de Srebrenica ont été retrouvées dans une fosse commune

Des victimes liées au génocide de Srebrenica de juillet 1995 ont été retrouvées dans une fosse commune à proximité de la ville de Kalinovik (sud), a annoncé mercredi la Commission internationale des personnes disparues (ICMP), qui a aidé les autorités de Bosnie-Herzégovine à identifier les restes humains exhumés.

Une fosse éloignée

"De toutes les tombes du génocide (...) qui ont été retrouvées à ce jour", celle retrouvée à proximité de Kalinovik, à environ 200 kilomètres de Srebrenica, est "de loin la plus éloignée", a souligné Matthew Holliday, chef du programme des Balkans occidentaux de l'ICMP.

Le site se situe à quelques kilomètres du village de Godinjska Bara, près de Trnovo, où des paramilitaires de l'unité "Scorpions" ont exécuté six prisonniers bosniaques de Srebrenica à la mi-juillet 1995, a précisé Matthew Holliday.

Cette fusillade avait été filmée et les images ont été diffusées dans les procès d'ex chefs serbes devant la justice internationale.

Les victimes du massacre de Srebrenica, dans lequel quelque 8.000 hommes et adolescents bosniaques (musulmans) ont été tués par les forces serbes de Bosnie, ont été retrouvées dans plus de 90 fosses communes.

On recherche toujours plus de mille personnes

"C'est de plus en plus difficile de trouver des fosses communes. On recherche toujours plus de mille personnes" de ce massacre, avait-elle déclaré en juin à l'AFP.

Le dernier charnier lié au génocide de Srebrenica a été exhumé en 2016, a souligné Matthew Holliday. Les ex-chefs politique et militaire des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic et Ratko Mladic, ont été condamnés par la justice internationale à la détention à perpétuité, notamment pour ce crime.