En Argentine, un lâcher de soutiens-gorge pour libérer la parole féminine

C'est une histoire qui ne fait pas grand bruit. Pourtant, à l'heure où la société a décidé de faire de la place aux paroles féministes, "l'affaire des soutiens-gorge" en Argentine fait sens. Un fait anecdotique dans une école publique de la capitale, Buenos Aires, qui en dit long sur le combat mené pour les droits des femmes dans l'un des pays les plus développés d'Amérique latine.

Le 23 avril, Bianca, une lycéenne de 16 ans, choisit de se rendre en cours sans porter de soutien-gorge sous sa longue robe. Peu de temps après son arrivée, la directrice l'invite à se couvrir davantage avant de la convoquer dans son bureau et de la renvoyer chez elle avec un avertissement à faire signer par ses parents.

Une lutte qui s'organise

Il y a cinq ans, cette histoire ne serait probablement pas sortie de cette école du quartier de Villa Urquiza. Mais en 2018 la donne a changé. L'établissement est tapissé d'affiches pour soutenir Bianca, un lâcher de sous-vêtements est organisé deux jours plus tard et les voix de soutien s'élèvent à une allure folle. Action, réaction.

Voilà trois ans que l'Argentine se bat pour l'égalité des sexes. Ou du moins, que la lutte n'est pas complètement réprimée. D'abord pour combattre les féminicides, ensuite pour tout le reste : le droit à l'avortement, les cours d'éducation sexuelle, le respect de leurs corps et de leurs droits, la liberté.

Au cœur de cette nouvelle vague révolutionnaire, une majorité de jeunes filles et un symbole : la couleur verte. Réprimée par beaucoup d'écoles dans un pays conservateur et catholique, la lutte pour l'égalité des sexes continue malgré tout à gagner du terrain. Et ce, mondialement.