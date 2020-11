En Allemagne, le marché de Noël de Landshut aura lieu en drive-in

Noël approche à grand pas et il est de plus en plus évident qu’il faudra le fêter d’une manière différente des autres années.

Covid oblige, les marchés de Noël en Europe se voient annuler les uns après les autres. Bruxelles, Strasbourg, Prague, Berlin,… Autant de villes où l’odeur de tartiflette et d’alcool chaud ne se fera pas ressentir.

Certains marchés s’adaptent

Mais cette annulation n’est pas une norme. De nombreuses villes conservent leurs marchés de Noël tout en les adaptant.

C’est notamment le cas à Landshut en Bavière. Dans ce marché de Noël allemand, tout semble normal. Chalets en bois, guirlandes et sapins sont présents. Comme si nous avions fait un bond un an en arrière, quand le terme coronavirus était encore inconnu pour bon nombre d’entre nous.

Pourtant, un détail intrigue, c’est la présence de voitures qui sillonnent les allées. Ce marché de Noël s’est en effet adapté en se transformant en drive-in.

"Je pense qu’on ne peut pas faire mieux en cette période. Les sorties sont de toute façon interdites" détaille Manfred Graf, un visiteur.

"Ce qui est important pour moi, c’est que les visiteurs ne viennent pas seulement pour chercher de la nourriture" explique l’organisateur de l’évènement, Patrick Schmidt. "Je veux qu’ils ressentent des émotions. Nous ne vendons pas seulement des crêpes ou des amandes grillées, nous vendons une expérience."

Pour tous ceux qui comptent s’y rendre, attention toutefois de ne pas abuser du vin chaud au volant..