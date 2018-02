En Allemagne, ces nouveaux profs venus de Syrie

A l'école en Allemagne, on ne fait pas que des maths et de l'allemand mais du chant, du cinéma et des projets éducatifs. On remplit aussi beaucoup de formulaires administratifs. C'est ce qui étonne le plus Hend Al Khabbaz.

Dans son allemand tout neuf, l'enseignante s'amuse: ici, "c'est mieux pour les enfants mais c'est beaucoup de travail pour les profs !"

"Ici", c'est l'école Sigmund-Jähn de Fürstenwalde, petite ville morne et grisâtre de l'ex-RDA communiste, à 60 km à l'est de Berlin. Et à 3.500 km d'Homs, en Syrie, où Hend Al Khabbaz enseignait l'anglais en primaire avant d'embarquer pour l'Europe sur un rafiot surchargé et de demander l'asile à l'Allemagne en septembre 2015.

Parmi les plus d'un million de réfugiés arrivés sur le sol allemand à l'époque et depuis, Hend Al Khabbaz est l'une des toutes premières à être recrutée par une école en tant qu'enseignante assistante.

Avant cela, cette femme de 35 ans a suivi pendant un an et demi les cours du "Refugee Teachers Program". Ce programme pionnier de l'Université de Potsdam (est) prépare des réfugiés, professeurs dans leur pays d'origine, à rejoindre le système éducatif allemand.

Sur les 700 candidatures reçues en 2016, 85% émanaient de Syriens.

"Ce sont des gens qui ont fait de bonnes études universitaires", explique Miriam Vock, professeure et initiatrice de cette formation. "Nous voulons leur donner la chance de pouvoir exercer à nouveau leur métier ici."