En Allemagne, Aldi est déjà à cours de tests rapides de dépistage du Corona

Les tests de dépistage rapides du coronavirus d’Aldi à réaliser soi-même sont un succès en Allemagne, annonce la chaîne publique allemande WDR. Dès leur mise en vente ce samedi matin, les rayons des supermarchés ont été dévalisés. Dans plusieurs succursales de Rhénanie du nord Westphalie, un Land voisin de la Belgique, des files se sont formées et tous les stocks ont été écoulés.

Un test nasal non officiel

Il s’agit d’un test de prélèvement nasal. Le résultat est disponible en 15-20 minutes. Rapide, donc. Mais pour être fiables, les résultats doivent être lus dans le laps de temps imparti. Le test rapide peut être réalisé par toute personne sans connaissance spécialisée, mais attention, ces tests ne constituent pas de preuve officielle, et ne sont pas personnalisés.

Ces tests sont vendus en paquet de 5 unités au prix de 24,99 euros. La vente est limitée à un paquet par client.

Après cette promotion en nombre limité, Aldi compte réapprovisionner rapidement ses stocks.

En Allemagne toujours, l’autre grand hard discounter, Lidl proposait un produit similaire sur son site de vente en ligne : 5 tests rapides pour 21,99 euros. Et chez Lidl aussi, les stocks ont été épuisés.

Les drogueries et parapharmacies Rossmann et DM commenceront à vendre des tests Covid mardi : "Nous prévoyons une disponibilité pour nos clients à partir du 9 mars au plus tôt, à condition que les engagements de livraison du fabricant puissent être respectés", déclare DM.

Des autotests pourraient également être bientôt disponibles dans les pharmacies ou chez d’autres détaillants tels que Kaufland, Edeka, Netto ou Rewe.