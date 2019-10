En Algérie, la présidentielle tunisienne suscite l'espoir et motive… à ne pas voter

"Ce qui se passe en Tunisie me motive encore plus à refuser cette présidentielle jouée d’avance" en Algérie, explique à l’AFP à Alger, Karim, un étudiant de 25 ans.

La fin d'un règne en Algérie. Pour la première fois depuis 20 ans, Abdelaziz Bouteflika n'est plus à la tête du pays. Le Président a démissionné, poussé par l'armée et par la contestation populaire. Cela dit, le régime Bouteflika est toujours en place.

Des revendications catégoriquement rejetées par le haut commandement militaire, désormais aux commandes et qui exige l’élection urgente d’un successeur et agite le spectre du chaos.

La présidentielle tunisienne "est la preuve que l’on peut élire un président après une transition démocratique", estime Omar Bertoul qui manifeste chaque vendredi depuis le début du "Hirak".

Ce technicien informatique de 35 ans ne se dit "pas dupe" d’une présidentielle algérienne voulue par le pouvoir, qui refuse, lui, toute transition pour "garder certains pions" et en "placer de nouveaux".

Comme en Tunisie, les Algériens ont en marre des partis

Pour Yasmine, étudiante en biologie de 24 ans, l’exemple tunisien montre surtout qu’une transition démocratique, même semée d’embûches, ne débouche pas forcément sur le chaos – la Tunisie a enchaîné trois votes en un mois dans le calme, malgré les tensions entourant ces scrutins.

La jeune femme ne veut pas de la présidentielle du 12 décembre, mais rêve d’une élection avec, comme en Tunisie, un "débat télévisé entre candidats" et la possibilité de "choisir librement".

Après 20 ans de fraude électorale en Algérie, la récente modification de la loi électorale peine à convaincre que le scrutin sera "libre et équitable", comme l’assurent les autorités.

A Alger, la personnalité du nouveau président tunisien, âgé de 61 ans et aux positions sociétales conservatrices, divise et tempère toutefois certains enthousiasmes.

"C’est un candidat indépendant qui a été élu. Comme en Tunisie, les Algériens ont en marre des partis", veut retenir Hamdi Asla, ingénieur en électronique de 35 ans.

La Tunisie n’est pas un exemple pour l’Algérie : le régime chez eux s’est régénéré

Souhila Salhi, enseignante de 45 ans, est "contente et déçue à la fois […]. Contente pour l’aboutissement démocratique d’une révolte populaire et déçue car ils ont élu un président de plus de 60 ans et très conservateur". Même, si reconnaît-elle, "l’autre (candidat, l’homme d’affaires controversé Nabil Karoui), aurait été pire pour les Tunisiens car il est acquis aux Occidentaux".

Pour quelques-uns, comme Bachir, diplômé au chômage âgé de 33 ans, "la Tunisie n’est pas un exemple pour l’Algérie : le régime chez eux s’est régénéré, leur révolution n’a pas changé l’économie et les pauvres sont encore plus pauvres".

Et pour Hassan, commerçant de 56 ans, la présidentielle tunisienne, "franchement, on s’en fiche. On a suffisamment de problè