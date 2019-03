En Afrique on n’a #memepaspeur.

Actrices et cinéastes africaines dénoncent les harcèlements et abus sexuels qu’elles subissent dans le cinéma africain. Après #metoo et #balancetonporc, le mouvement #memepaspeur fait son apparition sur la toile.

La 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), se déroulait du 24 février au 1 mars au pays des hommes intègres le Burkina Faso. Lors de cette biennale du cinéma africain, des langues se sont démêlé. Les femmes ont pris la parole lors d’une table ronde sur « La place des femmes dans l’industrie du cinéma africain et de la diaspora » organisée au Marché international du cinéma et de la télévision africains (MICA), et une série de témoignages poignants a dénoncé des abus.

Il a commencé à me toucher

Les propos plus impactant étaient sans doute ceux de la comédienne française de 46 ans Nadège Beausson-Diagne et de Azata Soro, actrice et réalisatrice burkinabée.

La première revient sur des événements qui se sont déroulés il y’a dix-huit ans, lors des tournages en Afrique : « Un jour, on devait aller à une soirée chez l’ambassadeur et malheureusement je n’ai pas pu faire autrement que d’être avec lui seul dans la voiture… Il a tourné à droite pour aller dans la forêt et il a commencé à me toucher et j’ai hurlé j’ai fait une crise de nerfs donc il a arrêté. »

À la suite de cette tentative de viol, son bourreau a exercé une pression durant toute la suite du tournage sur l’actrice : « Il m’a isolée de l’équipe technique, a interdit à tout le monde de me parler, a coupé certaines de mes scènes au montage, a menacé de bloquer mes billets d’avion… Je le suspecte même d’avoir cherché à m’intoxiquer. Et ce réalisateur, qui n’a jamais été inquiété, est actuellement présent sur le festival… »

rapporte le journal Jeune Afrique présent à la table ronde

Pour la seconde, les événements sont beaucoup plus récents et plus précisément le 30 septembre 2017. Employé en tant qu’assistante de réalisateur de la série « Le Trône », une dispute éclate avec son réalisateur Tahirou Tasséré Ouédraogo et s’ensuit une violence physique durant laquelle le réalisateur casse une bouteille en verre et entaille la jeune femme au visage.