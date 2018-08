En Afrique du sud, un ancien ministre fait des révélations sur la "capture de l'Etat"

En Afrique du sud, l’ex-ministre adjoint des Finances, Mcebisi Jonas, a été entendu ce matin par la commission judicaire sur la "State capture " (capture de l’Etat). Il a dénoncé l’influence énorme des trois frères Gupta, des hommes d’affaires originaires d’Inde qui ont infiltré l’Etat pendant la présidence de Jacob Zuma (2009-2018).

Ils ont nommé eux-mêmes des ministres et pris le contrôle de ministères et sociétés publiques. Ils ont ainsi raflé de juteux contrats (mines, transports et médias), qui ont entrainé un énorme gaspillage de deniers publics. Leur associé en affaires n’était autre que Duduzane Zuma, un fils de l’ex chef d'Etat.

Des pressions immenses

Présidée par le juge Ray Zondo, la commission, qui pourrait durer deux ans, a débuté ses travaux cette semaine. Jonas est le premier témoin important. Il s’est exprimé par le biais de son avocat Wim Trengove. Ce dernier a raconté que Jonas avait été convoqué par Duduzane dans un hôtel de Johannesburg en octobre 2015 .

Le fils du président l’avait ensuite emmené dans la résidence privée des Gupta. L’un des frères a expliqué à Jonas que Zuma n’aimait pas son supérieur, le ministre des Finances Nhanhla Nene (révoqué en décembre 2015). Il lui a proposé de prendre sa place, en lui offrant 600 millions de rands (40 millions d’euros) pour l'encourager.

"Gupta lui a demandé de limoger trois directeurs du Ministre des Finances. Il a ajouté qu’il ferait de lui un homme riche s’il travaillait avec eux, à l’instar de plusieurs autre personnalités, dont Lynne Brown (une ex-ministre).Choqué et en colère, Jonas a refusé l’offre". Selon son avocat, il a " continué à résister (aux Gupta), malgré les pressions immenses faites sur lui pour qu’il approuve le "contrat nucléaire" (achat de 6 centrales à la Russie).

Scepticisme autour de la commission

En février 2016, Jonas avait déjà révélé cette rencontre dans un communiqué public (bien que les Gupta l'aient menacé de mort s'il le faisait, selon son avocat). A sa suite, une ex-députée de l’ANC et deux haut fonctionnaires ont déclaré que les Gupta leur avaient aussi offert des postes ou demandé des services. L’an dernier, les " Gupta leaks " (100 000 emails transmis à la presse) ont montré l’étendue de la "State capture ". Depuis, les Gupta ont exporté presque tous leurs avoirs à l’étranger, notamment à Dubaï, où ils ont pris leurs quartiers après avoir fui le pays en janvier dernier, un mois avant la démission de Zuma. Ajay Gupta aurait toutefois accepté de revenir en Afrique du sud pour comparaitre devant la commission.

Lundi, le juge Zondo s’est dit "déçu par le manque de coopération du public et des ministères", toujours contrôlés en partie par des hommes liés à Zuma. Beaucoup ont peur de dénoncer leurs supérieurs, par crainte de perdre leur travail ou parce qu’ils sont tout simplement résignés. " Cette commission est surtout un moyen de gagner du temps afin de détruire les preuves et passer les élections de 2019, tweetait ce matin, Herman Mashaba, le maire de Johannesburg (opposition). Après cela, les criminels se regrouperont et continueront à piller".

Ce scepticisme est partagé par de nombreux Sud-Africains qui pensent cette commission est une perte d’argent (16 millions d’euros pour les six premiers mois) et de temps. Il est vrai que les commissions précédentes sur d’autres scandales (corruption liée à un contrat d’armement, tragédie de Marikana, etc.) sont largement restées sans suite: aucun ministre ou haut responsable de l’ANC n’a jamais été inquiété.