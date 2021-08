En Afghanistan, la population de Kaboul entre inquiétude et effroi : "Je ne sais pas ce qui va se passer"

Un peu plus tôt ce lundi, Abdul nous racontait avoir déjà vu des hommes armés, arriver pour manifestement contrôler certaines habitations : "On voit des Talibans qui arrivent avec les rangers de la police et de l’armée, avec leurs propres drapeaux. Maintenant, ils sont occupés, ils vont venir vérifier les maisons des gens qui travaillent pour le gouvernement, la police, l’armée, ou alors d’autres départements du gouvernement. J’ai vu les Talibans arriver chez un voisin. Il était major dans l’armée, et il travaillait à la base aérienne de Bagrâm (localité située au nord de Kaboul, ndlr). Ils sont arrivés dans sa maison et ils l’ont emmené en voiture, et je ne sais pas ce qui est arrivé après."

Dimanche matin, le porte-parole officiel du mouvement islamiste, Zabihulah Mujahid, avait, lui, publié une déclaration sur Twitter, affirmant que les insurgés entraient dans Kaboul pacifiquement : "Nous réitérons que l’Émirat islamique n’a pas l’intention de se venger de qui que ce soit, écrit-il. Tous ceux qui ont servi dans les secteurs militaire et civil de l’administration de Kaboul sont pardonnés et en sécurité, personne ne subira de représailles. Tous devraient rester dans leur propre pays, chez eux et chez eux, et n’essayez pas de quitter le pays."

Et pourtant, l’incertitude règne à Kaboul, une ville où se concentre une population plutôt aisée, culturellement plus progressiste, mais aussi liée au gouvernement en déroute. "Je viens de passer 10 jours à Kaboul et sur place j’ai rencontré de jeunes afghans femme et homme entre 20 ans et 30 ans dont la plupart n’ont jamais connu le gouvernement ou l’Etat des Taliban. Ils ont grandi après la chute des Taliban en 2001, i dans une ambiance plutôt calme." Ghazal Golshiri, journaliste indépendante et correspondante du Monde à Kaboul, témoigne de l’état d’esprit des habitants de la capitale.

L’ombre de l’arrivée des talibans pesait déjà même avant la chute de Kaboul

Elle a pu prendre un avion pour arriver à Zurich en Suisse. "La communauté internationale a beaucoup investi politiquement et financièrement pour promouvoir l’accès des femmes à l’éducation à l’emploi, et ça a donné lieu à une scène médiatique très développée. Beaucoup de jeunes sont devenus par exemple journalistes, des femmes travaillent dans des postes les plus haut placés… Donc l’ombre de l’arrivée des talibans pesait déjà même avant la chute de Kaboul hier. Ces femmes et ces hommes ont très peur pour leur avenir, parce que si les talibans n’ont pas changé, et en fait je pense que c’est le cas, ce ne sera plus possible pour les femmes de sortir seules dans la rue, d’avoir accès à l’école, d’avoir accès à l’emploi. Il y a aussi une autre catégorie de population qui est très menacée : ce sont les minorités religieuses et ethniques, et surtout les Hazaras, la minorité chiite du pays."