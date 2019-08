En 70 ans, le tourisme a explosé, ses conséquences aussi

Et depuis, rien n’arrête cette courbe exponentielle. 125 millions de voyageurs en 1965, 525 millions en 1995, 1 milliard en 2012 et en 2018, le dernier record : 1,4 milliard de voyageurs internationaux. Aujourd’hui, un terrien sur cinq part en vacances à l’étranger une fois par an, selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (WTO). La croissance ne devrait pas s’arrêter là. Les prévisionnistes, qui ont toujours sous-estimé les résultats ces dernières années, s’attendent à 1,8 milliard de touristes en 2030.

Mais comme souvent, tout n’est pas rose. Et même au niveau économique. Les 1700 milliards de dollars sont répartis chez des milliers d’acteurs du tourisme différents (compagnies aériennes, tour-opérateurs, hôtels, guides touristiques, magasins de souvenirs, Horeca…), mais beaucoup d’habitants de villes très touristiques se font entendre, et regrettent parfois la célébrité dont leur ville fait l’objet. Dans ce domaine peu reluisant, Barcelone fait figure de pionnière. Avec 34 millions de touristes accueillis chaque année, ses 1,7 million d’habitants se sentent parfois noyés. Et économiquement, ils souffrent de l’un des effets indirects du succès touristiques : le "phénomène AirBnb". L’émergence de cette méga plateforme de location de logements privés à des fins touristiques a eu pour conséquence de soustraire plusieurs milliers de logements au marché immobilier local. Les prix des habitations ont flambé dans la capitale catalane ce qui a provoqué la colère des habitants.

"Tourists, go home !"

Ces situations ont pour conséquence de créer de l’animosité entre les habitants d’une ville et les touristes qui la visitent. Barcelone était la première et s’est fait rejoindre dans ce club par d’autres grandes villes. Rien qu’en Europe, Amsterdam, Londres ou la magnifique Dubrovnik se plaignent de plus en plus de "surfréquentation touristique", au point d’envisager des mesures restrictives : quotas du nombre de visiteurs par jour ou taxe à l’entrée de la ville pour les touristes. Chez nous, Bruges et ses 8 millions de touristes annuels est confronté au problème, et a instauré des quotas de ballades sur ses canaux.

La situation semble plus grave et plus tendue encore à Venise. La Cité des Doges voit arriver de plus en plus les touristes par bateaux. Certains de ces "bâtiments sur mer", sont encore plus grands… que les bâtiments de la ville eux-mêmes.