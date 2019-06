Chaque minute en 2018, 25 personnes ont été forcées de fuir dans le monde (carte interactive)

Syrie : 6,7 millions de personnes ont fui la Syrie et vivent avec le statut de réfugiés dans un autre pays. La grande majorité d’entre eux ont fui entre 2012 et 2015 alors que ce pays est déchiré par une guerre civile. Déclenchée en 2011, cette guerre en

Afghanistan : 2,7 millions de personnes ont fui l’Afghanistan et vivent avec le statut de réfugiés dans un autre pays. Les pays est instable depuis des dizaines d’années et déchiré par des guerres successives. Les réfugiés originaires d’Afghanistan vivent principalement, pour 88% d’entre eux, en Iran et au Pakistan.

Soudan du Sud : 2,3 millions de personnes ont fui le Soudan du Sud et vivent avec le statut de réfugiés dans un autre pays. Le Soudan du Sud a fait sécession du Soudan voisin en 2011. Depuis 2013, le pays a sombré dans une guerre civile. Les réfugiés sud-soudanais vivent principalement au Soudan, en Ouganda, en Ethiopie, au Kenya et en République démocratique du Congo.

