En 2018, 17,6 millions d'Européens vivaient dans un autre Etat membre

Un nombre record de 17,6 millions de citoyens de l’Union européenne vivaient en 2018 dans un autre Etat-membre, dont 9,7 millions qui y travaillaient, selon un rapport de la Commission européenne sur la mobilité des travailleurs européens publié ce jeudi.

Le nombre d’Européens vivant dans un autre État de l’UE ne cesse d’augmenter mais la croissance a été moins forte en 2018 (+3,4%) que les années précédentes (+5% en moyenne).

Allemagne et Royaume-Uni, destinations privilégiées

Environ la moitié des Européens vivant dans un autre Etat-membre résident en Allemagne et au Royaume-Uni et un quart en Espagne, Italie ou France. Plus de la moitié des citoyens de l’UE ayant vécu dans un autre Etat-membre y sont restés seulement entre une et quatre années avant de retourner dans leur pays d’origine.

400.000 citoyens européens en Belgique

La Belgique est également prisée avec plus de 400.000 citoyens européens qui sont venus s’y installer.

La Roumanie, la Pologne, l’Italie, le Portugal et la Bulgarie sont les cinq pays dont les ressortissants sont les plus nombreux à résider dans un autre État de l’Union. Le pays qui compte la proportion la plus importante de résidents provenant d’un autre Etat de l’UE est le Luxembourg (44%), alors que la Belgique affiche une proportion de plus de 9%. En outre, on dénombrait 1,5 million de travailleurs transfrontaliers au sein de l’UE, c’est-à-dire vivant dans un pays mais travaillant dans un autre.