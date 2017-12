En 2017, le climat va encore plus mal (et cela ne préoccupe pas Donald Trump)

Ces trois dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées . Elles s’inscrivent clairement dans la tendance d’un réchauffement à long terme de la planète, selon l’OMM, l’Organisation météorologique mondiale.

Les années passent et se ressemblent. D’un point de vue climatique, elles semblent en tout cas chacune vouloir battre le record de celles qui les ont précédées.

Les ouragans ont aussi fait fuir vers le nord des millions d’habitants de Floride , apeurés par un potentiel cataclysme. Le bilan est à chaque fois terrible : des dizaines de morts, des centaines de milliards de dollars de dégâts et le tourisme (gagne-pain de nombreux habitants) quasiment à l’arrêt.

En 2017, on retiendra plusieurs phénomènes climatiques, comme autant de signaux envoyés par la planète pour secouer les consciences. Une ribambelle d’ouragans, tout d’abord : Harvey, Irma, José, Katia, Maria, Ophelia. Ils ont dévasté plusieurs îles des Caraïbes (Puerto Rico, la Dominique), laissant sur le carreau des dizaines de milliers de foyers ravagés.

L'Afrique frappée comme jamais par la sécheresse

Autre continent, autre signal d’alarme : en Afrique, c’est la sécheresse extrême qui a marqué l’année 2017. Dès le mois de février, les Nations unies préviennent qu’une famine de grande ampleur risque de toucher plusieurs pays du Sahel et de la Corne de l’Afrique : Niger, Tchad, Somalie, Ethiopie... La sécheresse a exposé plus de 27 millions de personnes à la faim et au besoin d’une aide alimentaire extérieure sur le continent africain.

En Californie, la sécheresse ne se mue pas en famine mais en incendies. Des brasiers dévastateurs qui ravagent des milliers d’hectares, et de nombreuses localités. En cause, la chaleur toujours plus intense, le manque cruel de pluie mais aussi la surexploitation des nappes phréatiques, pour subvenir aux besoins de l’agriculture, mais aussi pour répondre à la demande en eau des grandes villes californiennes.

