En 2017, l'Union a lancé plus de 2000 alertes concernant des produits dangereux

L'Union européenne facilite l’échange d’informations et la coopération transfrontalière grâce à son "système d’alerte rapide pour les produits dangereux". Ce système, créé en 2004, concerne les jouets, les électroménagers, les véhicules, les textiles etc. L’année dernière, les Etats membres ont lancé plus de 2000 alertes, soit une quarantaine d'objets signalés par semaine.

Jouets, moteurs et textiles

30% des alertes concernent des jouets, comme par exemple plusieurs modèles des populaires hand spinners. 20% visaient des véhicules à moteur et 12% des alertes portaient sur des textiles et des articles de mode. Dans la plupart des cas répertoriés, il existait des risques de blessures ou des risques chimiques. 53% des produits concernés ont été fabriqués en Chine.

La partie émergée de l’iceberg ?

Selon le Bureau européen des Unions de Consommateurs (BEUC), le chiffre de 2000 produits dangereux ne représente que la partie émergée de l’iceberg. Le BEUC déplore un nombre de contrôles insuffisants. Visiblement, certains Etats membres n’en font pas assez et en termes de contrôle et en termes d’amende.

Quant à la Commission, elle est priée notamment de réglementer les objets connectés. Le BEUC cite l’exemple d’une poupée espionne, appelée Cayla, dangereuse pour les enfants mais que les Etats membres n’ont pas le pouvoir de retirer du marché faute d’un cadre juridique adéquat.

Enfin, l'enjeu de taille qui attend les Européens, ce sera de garantir la sécurité des produits achetés en ligne dans des pays tiers, ce que les consommateurs européens font de plus en plus. La Commission est en pourparlers avec les plateformes et les marchés en ligne pour avancer sur ce point.

