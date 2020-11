Emmanuel Macron s'adressera aux Français à 20h : l'espoir d'un assouplissement du confinement avant Noël en France

Emmanuel Macron s'adresse de nouveau aux Français mardi à 20h pour desserrer un peu le confinement alors que le pays espère une bouffée d'air à l'approche des fêtes de Noël.

Cette fois-ci, l'incertitude est moins grande, l'allègement des contraintes se fera en trois phases : autour du 1er décembre, puis avant les congés de Noël et enfin début 2021.

Le président français a promis qu'il allait donner "de la cohérence, de la clarté, un cap" pour "savoir ensemble où nous allons et comment y aller". Comme leurs voisins, les Français aimeraient en particulier être fixés sur les vacances: pourront-ils se déplacer et se réunir en famille ? Probablement, mais avec des limites, un possible couvre-feu et un appel à la responsabilisation.

En attendant la fin décembre, Emmanuel Macron va lever les contraintes aux achats de Noël en rouvrant les commerces dits "non essentiels". Cette réouverture pourrait intervenir dès ce week-end mais avec un protocole renforcé.

Comme l'a demandé le Conseil d'Etat, les lieux de culte devraient rouvrir, avec le respect d'une jauge. L'incertitude demeure pour les cinémas, théâtres et musées. Jean Castex a en revanche douché les espoirs des cafés et restaurants de rouvrir autour du 1er décembre.

