Le président français Emmanuel Macron fait-il toujours rêver l’Europe ? On sait qu’il avait suscité beaucoup d’espoir, après son élection, pour les partisans d’une Europe plus forte. Après un peu plus d’un an de présidence, quel bilan peut-on faire aujourd’hui ? Dans Soir Première, deux invités se sont exprimés sur la question : Marie Arena, députée européenne PS, et Gérard Deprez, député européen MR. Revoyez ce débat haut en couleurs.