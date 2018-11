La visite en Belgique est la troisième visite d'Etat du président français dans un pays de l'Union européenne, depuis son élection. Il s'est déjà rendu en Grèce, et au Danemark.

Emmanuel Macron et Charles Michel sont proches politiquement: libéraux tous les deux sont libéraux, ils ont une même vision de l'Europe. Et le président français est à la recherche d'alliés et de partenaires au sein de l'Union, en vue notamment des élections européennes du 26 mai prochain.