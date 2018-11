Emmanuel Macron en Belgique: "La France soutient clairement le Pacte pour les migrations"

"Il s'agit d'un pacte non contraignant mais important", a expliqué le président français, Emmanuel Macron, lors de la conférence de presse commune qu'il a tenue avec le Premier ministre Charles Michel. La démarche des Nations Unies et louable et souhaitable, ajoute le président français, qui estime que le texte proposé est un bon texte. "La France le soutient clairement", même s'il se dit conscient des difficultés qu'ont certains pays face à ce texte. Emmanuel Macron a toutefois jugé "légitimes" les débats en cours dans plusieurs

pays européens - dont certains rejettent désormais ce pacte - et rappelé que ce texte, longuement négocié au sein des Nations unies n'était "pas contraignant" tout en constituant une "étape importante dans la coopération internationale".

"Nous sommes ensemble pour défendre un multilatéralisme fort", a également précisé Emmanuel Macron. C'est un travail conjoint pour l'avenir de l'Europe, a-t-il ajouté.

Les questions des échanges transfrontaliers, très étroits entre les deux pays, sont également pour le président français des projets communs à faire évoluer.

Nous sommes ensemble pour défendre un multilatéralisme fort

Le président français a refusé de commenter le mouvement des gilets jaunes.

"Solutions vertueuses": les termes mis en avant pour parer de l'environnement par le Premier ministre Charles Michel qui a commencé la conférence de presse commune ce lundi.

Charles Michel a aussi insisté sur la proximité entre les deux pays, rappelant les douloureux épisodes terroristes d'il y a quelques années, et la nécessaire coopération dans le domaine de la sécurité.

Economie et transport interfrontaliers: ce sont des domaines d'intérêts communs qui seront aussi abordés.

La visite en Belgique est la troisième visite d'Etat du président français dans un pays de l'Union européenne, depuis son élection. Il s'est déjà rendu en Grèce, et au Danemark.

Emmanuel Macron et Charles Michel sont proches politiquement: libéraux tous les deux sont libéraux, ils ont une même vision de l'Europe. Et le président français est à la recherche d'alliés et de partenaires au sein de l'Union, en vue notamment des élections européennes du 26 mai prochain.