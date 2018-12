Emmanuel Macron donne "raison" à des gilets jaunes suite à une pétition lancée sur Internet

"Vous avez raison", a répondu le président français Emmanuel Macron aux signataires d'une pétition lancée par une figure du mouvement des "gilets jaunes" pour demander une baisse des prix du carburant à la pompe, et qui a recueilli plus d'un million de signatures.

"Chère Madame, chers tous, vous avez subi de plein fouet la hausse des prix du carburant, et avez décidé de réagir en signant cette pétition. Votre message, je l'ai entendu. Je vous réponds directement: vous avez raison", écrit le président aux plus de 1,15 millions de signataires de cette pétition publiée sur le site Change.org, qui permet aux "décideurs" mis en cause de répondre.

"L'action contre le réchauffement climatique est un combat nécessaire, mais il ne doit pas opposer les problèmes de fin du monde aux problèmes de fins de mois", répète le chef de l'Etat, comme il l'avait dit le 10 décembre.

Pas d'augmentation des taxes

Il reconnaît aussi "l'écart qui s'est peu à peu creusé entre le peuple et ses dirigeants" qu'il n'est "pas encore parvenu à combler". "Et au bout de 18 mois d'actions, les changements que nous menons sont loin d'être suffisamment perceptibles", ajoute-t-il. "Le gouvernement a donc annoncé l'annulation de l'augmentation de la taxe sur le carburant et qu'aucune hausse des tarifs de gaz et d'électricité n'interviendrait pendant l'hiver", rappelle-t-il. Il récapitule également les mesures sociales d'urgence annoncées la semaine dernière. "En m'interpellant par cette pétition vous avez fait un acte citoyen. Ce dialogue, si vous en êtes d'accord, je souhaite le poursuivre", conclut le chef de l'Etat qui explique vouloir "trouver ses solutions pour faire, ensemble et dans le dialogue, de cette colère une chance".

"Le président a souhaité, par ce biais, s'adresser directement aux Français", explique l'Elysée.

Cette pétition très étayée, qui suggère plusieurs pistes pour lutter contre la pollution sans augmenter les taxes sur les carburants, est pour l'instant la deuxième pétition la plus signée sur Change.org France, derrière celle intitulée "Loi travail, non merci" (1,3 million) contre la loi Travail du prédécesseur de M. Macron, François Hollande.