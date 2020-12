Emmanuel Macron abordera le sujet du respect des droits de l'Homme avec le président égyptien

Le président français Emmanuel Macron reçoit lundi son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, partenaire stratégique de la France, pour faire le point sur plusieurs crises régionales, dont la Libye, mais les deux chefs d’Etat seront aussi attendus sur la situation des droits de l’Homme en Egypte.

Au menu de la rencontre, la lutte contre le terrorisme, la Libye, le conflit israélo-palestinien, les défis stratégiques liés à l’Iran, la crise politique au Liban. La France, à qui a été reproché de soutenir Khalifa Haftar, homme fort de l’Est libyen et allié du Caire, face au gouvernement de Tripoli – ce dont elle se défend -, espère contribuer à une sortie de crise alors que la situation semble s’apaiser en Libye.

En revanche, les échangent pourraient être compliqués sur les droits de l’Homme, même si trois dirigeants de l’Initiative égyptienne pour les droits personnels (EIPR) ont été libérés avant la visite du président Sissi. Les défenseurs des droits humains, qui accusent Emmanuel Macron de dérouler le "tapis rouge à un dictateur", demandent à la France de passer "des discours aux actes" et cesser la vente d’armes et de matériel de surveillance électronique à l’Egypte. Selon les comptages des ONG, l’Egypte compte plus de 60.000 détenus d’opinion. Elles ont appelé à manifester ce mardi soir devant l’Assemblée nationale.