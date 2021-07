Emmanuel Macron à Tokyo pour préparer les JO de Paris 2024

Le président Emmanuel Macron est arrivé vendredi à Tokyo, où il doit assister dans la soirée à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques assombris par la pandémie, affirmant que la France allait elle aussi de l'avant pour préparer les JO de Paris en 2024.

Peu après son arrivée, Emmanuel Macron a rencontré le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, dans la capitale japonaise.

"Je sors là d'une très bonne discussion avec le président du CIO, Thomas Bach, et nous allons continuer nous aussi à aller de l'avant pour préparer notre pays au rendez-vous de 2024, nos athlètes mais aussi nos enfants, toute la société, et être au rendez-vous de ces valeurs et de l'exigence de la performance", a-t-il ajouté à son arrivée au Club France, établi à Tokyo pour les JO qui se tiendront jusqu'au 8 août.

Le virus ne doit pas entraver l'esprit de l'olympisme

Emmanuel Macron a reconnu que la situation sanitaire restait une préoccupation, mais qu'elle ne devait pas entamer l'esprit sportif. "Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord continuer pour que l'esprit de l'olympisme dans cette période, où il est si nécessaire, qui porte des valeurs de coopération, continue à se déployer", a-t-il affirmé, en soulignant que les JO étaient "un rendez-vous important dans la vie de nos athlètes".

Au Club France, il a salué des représentants de la délégation sportive française, avant de rencontrer au palais impérial l'empereur Naruhito du Japon, en présence d'autres dignitaires étrangers.

La cérémonie d'ouverture dans le nouveau stade olympique à Tokyo doit commencer à 20h00 locales (13 heures en Belgique) en présence de moins d'un millier d'invités seulement.