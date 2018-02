Emma Gonzalez, symbole des militants anti-armes

Never Again, "plus jamais" est le nom du mouvement que les étudiants survivants de Floride ont créé quelques jours après la tuerie qui a fait 17 morts la semaine dernière dans une école de Parkland.

Depuis, ces étudiants s‘organisent pour monter des actions et organiser des manifestations. Leur objectif est de dénoncer les liens entre le pouvoir politique américain et le lobby pro-armes. Ils veulent aussi pousser les élus à adopter une législation sévère sur la vente des armes à feu.

Une étudiante, Emma Gonzalez, s’est démarquée ces derniers jours par un discours diffusé dans le monde entier. Un discours qui a électrisé la foule et a fait d'elle la porte-parole du mouvement "never again".

Emma Gonzalez est désormais le visage de cette génération qui ne supporte plus la triste routine des lendemains de fusillades: le temps des prières, puis un débat sur les armes qui tourne à vide et finalement l’Amérique qui passe à autre chose

Nous serons les enfants dont vous entendrez parler plus tard dans les livres d’Histoire

A 18 ans, cette jeune femme aux cheveux rasés et au verbe aiguisé a secoué le pays avec son discours poignant ce weekend: "Nous serons les enfants dont vous entendrez parler plus tard dans les livres d’Histoire. Pas parce qu’on sera dans les statistiques d’une autre tuerie de masse en Amérique. Mais parce qu’on sera la dernière tuerie. Et si le président veut venir me dire en face que c'était une terrible tragédie et que cela n’aurait jamais dû arriver, je lui demanderai avec plaisir combien il a touché de la NRA (National rifle Association)"

Emma Gonzalez, présidente du club LGBT de son lycée, a même reçu le soutien sur twitter des stars d’Hollywood comme les actrices Reese Witherspoon et Demi Lovato.

200 000 abonnés sur le réseau social

Elle atteint désormais près de 200 000 abonnés sur le réseau social sur lequel elle poste régulièrement des nouvelles des lycéens survivants et du mouvement. Elle participera ce mercredi soir avec d’autres camarades à un débat télévisé sur CNN.

Quelques heures plus tôt, Donald Trump doit recevoir des élèves et des professeurs à la Maison Blanche…pour tenter d’apaiser leur colère.