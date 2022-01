Emeutes et violences sur fond de hausse des prix du gaz : que se passe-t-il au Kazakhstan ?

Depuis quelques jours, le Kazakhstan est en proie à de violentes émeutes, notamment à Almaty, la plus grande ville du territoire. Ce pays d’Asie Centrale situé entre la Russie et la Chine connu pour son régime très autoritaire possède de grandes ressources pétrolières. Aujourd’hui, le Kazakhstan fait face à une situation rare qui menace sérieusement son équilibre.

Jeudi 6 janvier, la Russie a annoncé envoyer des forces armées en renfort au Kazakhstan après l’appel à l’aide du président Kazakh Tokaïev. La Russie et le Kazakhstan entretiennent des liens étroits, qui ont de solides fondations.

En décembre 1936, la République socialiste soviétique autonome Kazakhe, qui fait jusque-là partie de la République socialiste fédérative de Russie, devient une république socialiste soviétique à part entière. En décembre 1991, lors de l’effondrement de l’Union Soviétique, le Kazakhstan est le dernier état des quinze états soviétiques à déclarer son indépendance.

Aujourd’hui, les deux pays sont liés à travers l’Union Economique eurasiatique (UEEA), fondée en 2014 et rassemblant cinq pays : Le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, le Kirghizistan, et l’Arménie. A l’origine une idée de l’ancien président Kazakh Nazarbaïev, le projet a été porté et concrétisé par Vladimir Poutine. Beaucoup de Russes vivent au Kazakhstan, généralement placés à des postes importants. Comme le précise Jean de Gliniasty, c’est aussi le premier partenaire commercial de la Russie.

La Russie a donc tout intérêt à garder le contrôle du Kazakhstan si elle veut conserver sa domination géopolitique et économique de la région. Après l’Ukraine en 2014 et la Biélorussie en 2020, le pays est le troisième à se soulever. Immense et très développé industriellement, il a une importance particulière dans l’Eurasie. "C’est un pays qui compte politiquement et économiquement", affirme Nicolas Gosset.