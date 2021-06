Embrassades, dîners, voyages : ces petites entorses aux règles covid qui embarrassent les politiques

Un geste qui a fait scandale, non seulement parce qu’il révélait une liaison hors mariage pour Matt Hancock, mais aussi parce que les consignes britanniques de l’époque interdisaient formellement les accolades et embrassades. "Nous nous devons d’être honnêtes envers les gens qui ont tant sacrifié pendant cette pandémie, quand nous les avons déçus comme je l’ai fait en enfreignant les consignes", a écrit M. Hancock dans sa lettre de démission remise au Premier ministre Boris Johnson.

En Norvège, c’est la Première ministre elle-même qui avait été au cœur d’une enquête en mars 2021. La télévision publique avait révélé qu’Erna Solberg et sa famille s’étaient réunies pour fêter son anniversaire fin février, sans respecter les recommandations sanitaires. "Je m’excuse que ma famille et moi ayons enfreint les règles anti-Covid, ça n’aurait jamais dû se produire, avait écrit la cheffe du gouvernement sur Facebook. Je pense particulièrement à tous ceux qui ont dû annuler des choses dont ils se réjouissaient, un anniversaire avec des camarades de classe, une fête avec des amis ou quelque chose d’autre d’important. Je comprends ceux qui sont en colère et déçus à cause de cela." Les membres de la famille avaient dîné dans un restaurant à plus de dix personnes, ce qui était interdit.

C’est également une affaire de dîners, clandestins cette fois, qui avait créé la polémique en France. Au mois d’avril, la chaîne M6 révélait dans un reportage que des repas étaient servis dans le plus grand secret au Palais Vivienne, un restaurant huppé de Paris, alors que l’Horeca était encore fermé. Selon des témoignages, des ministres auraient participé à ces dîners, sans respecter la distanciation sociale ou le port du masque. Pierre-Yves Chalençon, le propriétaire du restaurant, avait même affirmé que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal y avait été invité. Il s’était ensuite rétracté.