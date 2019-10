Embrasement en Irak : les raisons de la colère

Adel Louhili fait partie de ceux qui descendent dans la rue. Il hurle encore et encore le même slogan. "À bas le système, à bas le système. " Pour lui, les choses sont claires : " A bas le système signifie changer les personnes qui sont au pouvoir depuis 2003 et qui ont prouvé leur échec, c’est le système qui doit tomber. C’est le système qui doit changer les gens et non le pays."

Même la Zone verte, qui abrite les ambassades et les institutions du pays et qui avait été fermée au public pendant 15 ans avant d’être rouverte en juin dernier, a de nouveau été fermée aux Irakiens.

La réaction du pouvoir en place est violente, tirs à balles réelles sur la foule. Bilan : plus de 100 morts. Depuis 2011, l’année du retrait américain, la répression policière et militaire des manifestations est continue, comme l’a expliqué au quotidien Libération, la politologue Myriam Benraad : " Cela montre bien que le système est aux abois. Il est tellement dans l’incapacité de répondre aux demandes de la population que sa seule issue est de recourir à la répression violente. "

Pour la politologue, Myriam Benraad, chercheuse au CNRS, interrogée par L’Express, les reproches de la population à sa classe dirigeante sont nombreux. " Les zones chiites, dans le Sud, sont confrontées à des problèmes socio-économiques et sanitaires graves, mais aussi d’infrastructures. Dans les zones sunnites, il ne se passe rien. Depuis la libération des provinces et villes des mains des djihadistes, l’environnement s’est détérioré et il n’y a pas de réel plan de reconstruction. Les gens s’adaptent comme ils le peuvent mais vue l’étendue des destructions, ils ne peuvent pas se substituer à l’État ! "

Maintenant l’organisation terroriste État islamique peut-elle tirer profit de cette situation de crise ? On peut résolument le penser. " Des jeunes vont rejoindre Daech, des milices armées ou un mouvement social de plus en plus violent verra le jour à mesure que l’État repousse les réformes structurelles. Tous ne prendront pas les armes, mais ça restera assez violent. Les djihadistes ont déjà profité de cette situation. Ils ont réussi à recruter des jeunes soit par idéologue, soit parce que ces jeunes recrues n’ont pas d’espérance, et que l’émir du coin, lui, promet un avenir et de l’argent. "

Et la politologue d’ajouter : " De plus, une partie de la propagande de Daech se base sur le discours d’abandon des populations par leurs responsables politiques, la revanche sociale. Et beaucoup de choses parlent aux Irakiens dans ce discours. "

S’il n’y a pas prise de responsabilités et de remise en question des élites, du gouvernement et de l’état, il est peu probable que l’Irak s’en sorte.