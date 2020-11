Elections US: il va falloir reconstruire les relations Etats-Unis/Europe

Les leaders européens seront particulièrement attentifs aux résultats des élections américaines. Ils conditionneront leur relation avec les Etats-Unis dans les quatre prochaines années. Et il y a du pain sur la planche pour retrouver une entente cordiale. Le mandat de Donald Trump a été pour le moins houleux à cet égard. Le président américain a surpris, brisé les codes, torpillé le multilatéralisme, snobé les instances internationales, quitté de grands accords (sur le climat, sur le nucléaire iranien,…). Rétroactes et perspectives avec Marie Arena eurodéputée belge socialiste et Maria Udrescu, journaliste spécialiste de l’Union européenne à La Libre Belgique dans CQFD, sur La Première.

La fin du multilatéralisme

"Ça avait mal commencé se rappelle Marie Arena. On ne l’avait vraiment pas vu venir cette élection". "La relation Transatlantique définit l’ordre mondial depuis 70 ans complète Maria Udrescu. Elle est basée sur des valeurs de démocratie, d’état de droit, de commerce ouvert, de libéralisme, de multilatéralisme. Et là, on a un homme qui rejette les fondements de cette relation et qui, en plus, se méfie de ses alliées […] Ca a été choquant pour les Européens".

Donald Trump ne supporte pas le multilatéralisme

La stratégie de Donald Trump vis-à-vis de l’Europe est de discuter en bilatéral avec chaque Etat-membre. "Il ne supporte pas le multilatéralisme explique Marie Arena. C’est plus facile pour lui de discuter avec chaque pays. Il a la volonté d’avoir un rapport de force. Il ne supporte pas de se mettre autour de la table et trouver un compromis avec ses alliés".

Sortie des Accords climatiques de Paris

Le premier coup de tonnerre a lieu le 1er juin 2017. Donald Trump est à la présidence depuis un peu plus de 4 mois et il honore une de ses promesses de campagne : il annonce le retrait des Etats-Unis des Accords climatiques de PAris (COP 21). La remise en cause de plusieurs années de travail et de négociations pour diminuer les émissions de gaz a effet de serre. La condamnation est presque unanime, à l’exception notoire de la Russie. "Ce qui me rassure, nuance Marie Arena, c’est que pas mal d’Etats et d’entreprises américaines gardent le cap des Accords de Paris et jugent incroyable que les Etats-Unis, au niveau fédéral, ne participent pas à cet effort". Il n’en reste pas moins que cet épisode laisse des traces dans la relation Europe-USA.

Sortie de l’Accord sur le nucléaire iranien

Deuxième coup de tonnerre, mais là aussi c’est une promesse électorale : les Etats-Unis quittent l’Accord sur le nucléaire iranien et réinstaurent des sanctions économiques à l’égard du régime de Téhéran. "Le malheur des Européens est que Donald Trump a tenu la plupart de ses promesses dans le domaine géopolitique. Et à chacune de ses décisions très polémiques, il a testé la souveraineté européenne. Ce sont des décisions qui ont mis en lumière les faiblesses européennes à imposer leur voix sur le terrain géopolitique. C’est particulièrement le cas avec cet accord sur le nucléaire iranien. Les Européens ont tout fait pour essayer de maintenir cet Accord, donner des garanties à l’Iran mais ça a été très difficile".

A chacune de ses décisions très polémiques, Donald Trump a testé la souveraineté européenne

Cela dit, la députée européenne, Marie Arena, note que dans ce dossier, finalement, la politique de Donald Trump n’a pas fonctionné. Les sanctions américaines n’ont pas eu les effets escomptés. "Les Européens sont restés unis face à Trump. La politique de Trump est une politique d’affrontement systématique. Or la géopolitique sur la question nucléaire ne peut pas être gérée de cette manière !".

Pourtant Donald Trump ne laisse pas augurer de changements majeurs dans sa politique étrangère s’il rempile. De son côté, Joe Biden promet un retour au multilatéralisme, un retour des Etats-Unis dans la diplomatie internationale et une réintégration des accords et des institutions quittés sous la présidence Trump.