Elections sanglantes au Mexique: 36 candidats ont été assassinés

"L’enjeu n’est ni plus ni moins que l’avenir du Mexique", estime Pamela Star, professeur à l’Université Southern California en soulignant que "les électeurs vont devoir choisir entre deux visions d’avenir pour le Mexique : celle des réformes d’AMLO ou un retour à une politique plus ancienne".

On dénombre aussi plus de 750 agressions. Comme celle de Juan Salvador Camacho, un candidat du parti du président Andres Manuel Lopez Obrador. Ses ravisseurs ont même diffusé une vidéo dans laquelle on les voit retirer la corde qu’ils lui avaient mise autour du cou durant huit heures. Il sera libéré lorsque sa famille aura versé une somme de 12.000 euros.

1. Le pays est la deuxième économie d’Amérique latine.

Pays hispanophone le plus peuplé avec plus de 126 millions d’habitants, cet Etat montagneux, bordé par l’Atlantique et le Pacifique, pâtit d’une forte activité sismique (plus de 10.000 morts en 1985).

Voisin du Guatemala et du Belize, le Mexique partage aussi plus de 3000 kilomètres de frontière avec les Etats-Unis, que l’ancien président américain Donald Trump avait promis de fermer par un mur pour bloquer l’immigration illégale d’Amérique centrale et l’entrée de drogues.

En 2020, le Mexique, a vu son PIB chuter de 8,2%, selon la Banque mondiale. L’argent envoyé par des Mexicains établis à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, a atteint l’année dernière plus de 40 milliards de dollars, contribuant à amortir l’impact économique de la pandémie, dans un pays où plus de la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

Le Mexique, qui n’a pas limité le tourisme malgré le virus, a été le troisième pays le plus visité au monde l’année dernière, mais le nombre de touristes a chuté de 45%.

2. Le premier président mexicain de gauche

En 2000, l’élection du conservateur Vicente Fox interrompt l’hégémonie du PRI, qui retrouve le pouvoir en 2012.

Andres Manuel Lopez Obrador, élu en 2018, est le premier président mexicain de gauche.

3. Corruption, vols et enlèvements…

A l’heure actuelle, le Mexique est l’un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes avec plus de 100 assassinats depuis 2000.

D’autres homicides relèvent de vols de carburant, enlèvements, extorsions… Parmi les endroits les plus dangereux, la ville balnéaire d’Acapulco, auparavant prisée des touristes.

Le pays souffre aussi d’une corruption endémique, classé 124e au monde par Transparency International.

4. Tourisme et un patrimoine historique très riche

Le Mexique regorge de vestiges de civilisations précolombiennes comme le site maya de Chichén Itzá ou les pyramides de Teotihuacán. Des excavations à Mexico, construites sur des ruines aztèques, permettent régulièrement des découvertes archéologiques.

5. Cinéma, art : ces acteurs et ces peintres sont nés au Mexique

Le pays a donné naissance aux peintres Frida Kahlo et son mari Diego Rivera, ainsi qu’à l’écrivain Octavio Paz, prix Nobel de littérature.

Plusieurs comédiens mexicains ont fait une carrière internationale, comme Salma Hayek, Gael Garcia Bernal et Diego Luna.

Leurs compatriotes Alfonso Cuaron, Guillermo del Toro et Alejandro Gonzales Iñárritu ont remporté l’Oscar du meilleur réalisateur.