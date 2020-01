Elections régionales en Italie: Matteo Salvini cherche à convaincre les jeunes

En Italie, ce dimanche, les électeurs de Calabre et d’Emilie-Romagne sont appelés à voter pour renouveler leurs parlements et gouvernements régionaux. Des élections qui ont pris une importance nationale, depuis que Matteo Salvini a décidé de mettre toute son énergie dans la campagne électorale. Le chef de La Ligue a mené campagne dans plus de cent villes et villages, notamment en Emilie-Romagne, une région très symbolique qui est gouvernée par la gauche depuis la Seconde Guerre mondiale. Une victoire de La Ligue dans cette région rouge par excellence serait historique et porterait un coup dur au gouvernement de Giuseppe Conte, en déstabilisant fortement le Parti démocrate.

"Pour moi la victoire la plus belle sera celle du 26 janvier en Emilie Romagne car ce sera un jour historique, un jour qui changera l’histoire du pays tout entier !" Voilà ce qu’a répété Matteo Salvini durant cette campagne marathon, qui a pourtant vu émerger une nouvelle opposition, celle du mouvement des sardines. Partout où Matteo Salvini a organisé un événement électoral, les sardines, du nom de ce mouvement citoyen né à Bologne le 14 novembre dernier, ont organisé un contre-évènement, rassemblant des milliers de jeunes. Voilà pourquoi, Matteo Salvini a lui aussi beaucoup misé sur les jeunes, espérant convaincre les indécis, ou les déçus du Mouvement 5 étoiles de voter pour la candidate de la droite.

Une communication bien ficelée : jambon, tortellini,...

La semaine dernière, à Reggio d’Emilia, la capitale du parmesan, il a rencontré des sympathisants des Jeunes de La Ligue. Des jeunes qui adhèrent aux idées nationalistes et anti-immigration de ce parti d’extrême droite. "Ils veulent que nous soyons tous identique, uniformes, tous avec les mêmes idées, et nous, nous ne voulons pas être comme eux…", explique cette militante. Dans la salle, pas loin de deux cents jeunes, drapeaux de La Ligue à la main, sont tous très impatients d’écouter le bouillant Matteo Salvini qui ne va pas les décevoir. "Vous êtes en train de faire l’histoire, non seulement celle de votre région, celle de l’Italie mais aussi l’histoire européenne, dit Matteo Salvini face à la salle, car ce vote est un choix de valeurs ! Les autres sont pleins de colères, de jalousie sociale, de rancœurs et veulent détruire nos traditions ! Nous avons d’autres valeurs, la maman, le papa, la famille, le parmesan, notre agriculture, notre pêche et notre territoire !"

Applaudissements et cris de soutien, "Matteo, Matteo", rien à dire, Matteo Salvini est une vraie star ! "J’ai choisi Matteo Salvini parce que je pense que c’est le seul homme politique capable de représenter les valeurs que selon moi les autres politiciens ont détruites, par exemple, la politique migratoire, le respect du made in Italy, et le respect du nationalisme", explique cette étudiante qui fait campagne à l’université pour convaincre le plus de jeunes possible à voter pour la Ligue. La réunion s’achève sur la traditionnelle séance de photos et de selfie avec Matteo Salvini qui seront ensuite postés sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, par l’équipe de communication du leader populiste. Dix personnes qui travaillent pour gérer l’image et les réseaux sociaux de celui qui espère célébrer lundi une victoire historique et symbolique. Entre sympathie et propagande, les photos de Matteo Salvini qui embrasse un jambon, qui rencontre une éleveuse de poule, qui mange des tortellini envahissent son compte Instagram.