Elections présidentielles en Côte d'Ivoire sans Laurent Gbagbo

Les candidats à l'élections présidentielle ivoirienne du 31 octobre prochain sont à présent connus. Ils sont quatre. Le président sortant, Alassane Ouattara sera sur la ligne de départ alors que sa candidature avait été attaquée. Il s'agirait de son 3ème mandat, interdit par la constitution. Mais il a été considéré que comme celle-ci a été changée en 2016, les compteurs auraient été remis à zéro. Il affrontera Henri Konan Bédié, ancien président, Kouadio Konan Bertin, ancien député et dissident du parti de M. Bédié et Pascal Affi Nguessan, ancien Premier ministre sous Laurent Gbagbo.

Laurent Gbagbo, grand absent de la course présidentielle

Les 4 candidats retenus pour les élections du 31 octobre prochain. De gauche à droite: Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi Nguessan et Kouadio Konan Bertin. - © SIA KAMBOU - AFP

Absent de la liste des candidats retenus par le conseil constitutionnel, officiellement pour des raisons administratives. Via son statut d'ancien président, Laurent Gbagbo est membre de droit du conseil constitutionnel. Il aurait du renoncer à ce poste, ce qu'il n'a pas fait. Dans le camp de Laurent Gbagbo, on dénonce d'autres motivations comme l'indique l'une de ses avocats, Habiba Touré: "Vous savez, le président Laurent Gbagbo n'a pas du tout été surpris par cette exclusion. Pour lui ça s'inscrit bien dans la continuité de la logique de Monsieur Ouattara qui est d'exclure tout candidat qui pourrait constituer un danger dans sa volonté de tricherie aux dernières élections et surtout il sait très bien la popularité du président Laurent Gbagbo".

Pour rappel, Laurent Gbagbo vit en Belgique, il est libre, dans l'attente d'un éventuel procès en appel devant la Cour pénale internationale. Il était poursuivi pour crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales en 2010-2011. Il a été acquitté et pourrait donc rentrer au pays. Il a introduit une demande de passeport qui lui est refusé pour l'instant. Maître Habiba Touré: "C'est complètement illégal. Dans tout état de droit, on ne peut pas interdire à un ressortissant d'avoir son passeport. Ca vous montre bien qu'on est pas dans une démocratie. On est dans une autocratie. Monsieur Ouattara croit pouvoir faire ce qu'il veut. Donc si vous voyez qu'on peut refuser à un ressortissant ivoirien la délivrance d'un passeport, que dire des prochaines élections présidentielles".

Laurent Gbagbo a annoncé qu'il s'exprimerait dans les tout prochains jours. Il semble souhaiter de rentrer au pays. Il a 75 ans. Il faut aussi se souvenir qu'en 2018, il a été condamné à 20 ans de prison pour le braquage d'une banque pendant la crise de 2010-2011. Son entourage dénonce, là aussi, un procès politique. Puis, il y a la question des violences. Des premières manifestations ont été réprimées avec un bilan provisoire d'une quinzaine de morts. La question est donc de savoir si un retour de Gbagbo n'attiserait pas encore plus les tensions.